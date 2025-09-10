מאי גולן השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה העניקה כיפה לחבר הפרלמנט הגרמני יוהנס פולקמן על מאבקו נגד האנטישמיות במדינתו

השרה מאי גולן העניקה היום (רביעי) כיפה לחבר הפרלמנט הגרמני יוהנס פולקמן על מאבקו נגד האנטישמיות. פוקלמן צייץ בעבר: "לעולם לא עוד׳ הוא צו: אסור שתהיינה אזורים אסורים לכיפות, למגן דוד או לדגלי ישראל!״"

לאחר שהוביל מאבק נחוש למען זכותם של יהודים בגרמניה להסתובב עם כיפה וסממנים יהודיים בגאווה וללא – נפגשה השרה לשוויון חברתי, מאי גולן, עם חבר הבונדסטאג הגרמני יוהנס פולקמן, נכדו של הקנצלר המיתולוגי הלמוט קוהל, והעניקה לו כיפה כסמל של הוקרה על פעילותו האמיצה.

פולקמן, שנחשב לאחד מידידי ישראל הגדולים בפרלמנט הגרמני, כתב בציוץ שפרסם ביום הזיכרון לשואה: "מחשבה קשה ליום השואה: בערים רבות במערב אירופה, חיים יהודיים גלויים אפשריים רק תחת חסות משטרתית. ׳לעולם לא עוד׳ הוא צו: אסור שתהיינה אזורים אסורים לכיפות, למגן דוד או לדגלי ישראל!״