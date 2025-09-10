לאחר המתקפה הישראלית בקטאר וההערכות האם ארה"ב ידעה על כך קודם, בכיר במוסד לשעבר טוען: "טראמפ בסופו של דבר עושה מה שביבי אומר"

חיים תומר, לשעבר בכיר במוסד על יחסי טראמפ-נתניהו ועל ההתנערות מהתקיפה בקטאר: "טראמפ בסופו של דבר עושה מה שביבי אומר, אך יש לו בעיה עם שותפתו קטאר. בגלל זה הוא אומר את מה שהוא אומר".

נזכיר כי אמש דיווחנו ששעות אחרי התקיפה הישראלית נגד מפקדת חמאס בדוחא, בבית הלבן אמרו כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכן עם אמיר קטאר – והתחייב בפניו כי "תקיפות כאלה לא יקרו שוב".

"הבוקר ישראל עדכנה את ממשל טראמפ על המתקפה הצפויה נגד חמאס בדוחא, בירת קטאר. מדובר בתקיפה חד-צדדית נגד בת ברית קרובה של ארה"ב, שעובדת קשה לצידנו כדי לקדם את השלום – והמתקפה הזו לא מקדמת את המטרות של ישראל או של ארה"ב" אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט. "עם זאת, חיסול בכירי חמאס – שהרוויחו מסבלם של כל אלה שגרים ברצועת עזה – הוא צעד מבורך".

"הנשיא טראמפ מאמין שהאירוע המצער הזה יכול לקדם הזדמנות לשלום" סיכמה הדוברת. "טראמפ שוחח גם עם אמיר קטאר, והוא הבטיח לו כי תקיפות כאלה לא יקרו שוב בעתיד בארצם".