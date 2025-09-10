שעה אחרי הוראת הפינוי של דובר צה"ל לתושבי הבניין רב הקומות, חיל האוויר תקף את מגדל "טייבה 2" בשכונת רימאל שבעיר עזה. צפו בתיעוד

האיום התממש: כשעה אחרי הוראת הפינוי של דובר צה"ל בערבית, כוחות צה"ל תקפו כעת (רביעי) את "מגדל טייבה 2" בשכונת רימאל שבעיר עזה. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה פיצוץ עז ועשן רב שהיתמר מזירת התקיפה.

צפו בתיעוד:

כאמור, הבוקר דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הוראת פינוי לבניין רב הקומות בעיר עזה והזהיר כי צה"ל יתקוף את המבנה בקרוב. "זו אזהרה דחופה לכל מי שטרם פינה את אזור נמל עזה ואת שכונת אל-רימאל הדרומית בגושים 663, 785, 786, 787 – ובמיוחד במגדל טייבה 2 המסומן באדום ובאוהלים הסמוכים לו הממוקמים ברחוב" אמר אדרעי. "צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב, עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו".

עוד הוסיף והזהיר: "למען ביטחונכם, הנכם מתבקשים לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי וחאן יונס".

בשבת האחרונה חיל האוויר תקף בניין רב קומות בעיר עזה ששימש את חמאס לאיסוף מודיעין והצבת עמדות תצפית על כוחות צה"ל. על פי הדיווח, בסביבת המבנה הוטמנו מטעני חבלה ותחתיו הוקמה תשתית תת-קרקעית שממנה הופעלה פעילות טרור.

כפי שנהגו לעשות בתקיפות משמעותיות במהלך המלחמה, דובר צה"ל הבהיר בהודעתו כי "בטרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים – בהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ואזהרת האוכלוסייה המקומית". "ארגוני הטרור מפרים באופן שיטתי את הדין הבינלאומי ומנצלים מוסדות אזרחיים ותושבים כמגן אנושי" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".