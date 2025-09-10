גל המעצרים התחיל? בחור ישיבה חרדי בן 23 נעצר כעת בנתב"ג, לאחר שהיה צריך לעלות על טיסה לאומן שבאוקראינה לקראת ראש השנה

בחור ישיבה חרדי מישיבת 'חוט של חסד', של הרב שלום הרוש, נעצר היום (רביעי) בנתב"ג בדרכו לאומן, כך דיווח העיתונאי יוסי שטארק.

נזכיר כי לפני כשבועיים, היועמ"שית גלי בהרב מיארה הורתה לממשלה כי יש לאכוף את החוק נגד משתמטים שטסים לאומן: "לפי הדין, אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה".

הדברים המלאים: "כפי שהמדינה עדכנה בעתירות התלויות ועומדות כיום בבנייץ ליישומה ולאכיפתה של חובת הגיוס באופן שוויוני, שבאחת מהן מרשתכן היא העותרת, התקיימו בחודשים האחרונים סדרה של דיונים בראשות היועצת המשפטית לממשלה – האחרון שבהם ביום 4.8.2025. במסגרת דיונים אלו הוצגה ההיערכות של צה"ל והמשטרה הצבאית, של רשות האוכלוסין ופקידי ביקורת הגבולות לקראת חגי תשרי".

"זאת, על מנת לקיים אכיפה של חובת הגיוס, כלפי חייבי גיוס המפרים את הוראות חוק שירות ביטחון ואשר מבקשים לצאת את גבולות הארץ. נוסף, כפי המדינה הצהירה לאחרונה במענה לצו על-תנאי שהוצא בעתירות אלו, גובשה תכנית להגברת האכיפה בעניינם של משתמטים, לשם הגברת אפקטיביות חובת גיוסם. יישומה של תכנית זו החל מאז חודש יולי 2025. כחלק מהתכנית הוצהר, כי יינקטו צעדי אכיפה במעברי הגבול נגד משתמטים".

""הגם שלא מוכרת לנו כאמור כוונה קונקרטית לשנות מהצהרות המדינה הללו לבגייץ, נבקש להבהיר, ולו לשם השלמת התמונה, כי מתווה שתכליתו היא הימנעות מהפעלת סמכויות אכיפת הדין נגד חבי גיוס, שאינם מתגייסים ואשר מפרים את חובתם לפי חוק שירות ביטחון, בנמל התעופה או במעברי הגבול, הינו מנוגד לדין. הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני.

"הדבר אף עומד בסתירה להתחייבות המדינה בתצהיר התשובה בעתירות האמורות. יתרה מכך, לפי הדין, אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק כמתואר ולהורות לרשויות האכיפה להימנע מהפעלת סמכויות אכיפת הדין".