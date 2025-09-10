מועצת שומרון השיקה פרויקט רחב־היקף, ראשון מסוגו שמטרתו להביא מיליון מטיילים לשומרון, יוסי דגן: "קורא לעם ישראל לבוא לשומרון, לטייל ולהתחבר ללב של ישראל"

תחת הכותרת: "מיליון על המפה – מטיילים בלב של ישראל", מועצת שומרון משיקה היום (רביעי) פרויקט רחב־היקף, ראשון מסוגו שמטרתו להביא מיליון מטיילים לשומרון, הפרוייקט הוא שדרוג של מיזם הסיורים "שומרון – נעים להכיר" ו"משקפת" שנוצרו ביוזמת המועצה האזורית שומרון – כמהלך משלים למהלך המדיני והציבורי של המועצה האזורית שומרון לחבר את הציבור הישראלי הרחב להתיישבות, לאתרי התנ"ך, לחשיבות הציונית וההתיישבותית – ולהביא להחלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון.

סקרי דעת קהל שקיימה המועצה האזורית שומרון באמצעות חברת "גיאוקרטוגרפיה" הוכיחו באופן מובהק כי מי שטייל בשומרון היה בעל דעה חיובית יותר על האיזור ולכן החליטה המועצה להשיק את הפרוייקט כדי להביא את הציבור הרחב להגיע דווקא בעיתוי החשוב הזה לסייר ולהכיר את השומרון.

הפרוייקט שקיבל את השם: "מיליון על המפה" פונה לשני סוגים של מטיילים: אופציה אחת תהיה טיולי קבוצות בשומרון כשהמיזם מסבסד את האוטובוסים וילווה ע"י מורי דרך, אפיק הפעילות השני הוא ימי שיא בישובים ובאתרי התיירות בשומרון אחת לחודש למשפחות ויכללו הרצאה במיקום אטרקטיבי מפי דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית ואפשרות ליהנות מעגלות הקפה בנקודות ייחודיות באיזור.

ראש מועצה אזורית שומרון: "בחודשים הקרובים הישראלים יכירו טוב יותר את השומרון"

במהלך הסיורים ייחשפו המבקרים לעולם עשיר של טבע ומורשת: אתרי ארכיאולוגיה ייחודיים, נופי בראשית עוצרי נשימה, כרמים ויקבים ברמה בינלאומית, חקלאות פורחת, מעיינות ומוקדים שבהם התנ״ך מתגשם לעיניי כל.

הפרוייקט יובל ע"י המועצה האזורית שומרון בסיוע בסיוע תרומות של ידידי השומרון מהארץ ומארה"ב שגייס ראש מועצת שומרון יוסי דגן. מתחילת המלחמה תרמו ידידי השומרון מיליונים רבים לסיוע לכיתות הכוננות לרכישת רובים, ציוד תומך לחימה ואמצעי הגנה לישובים.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן אמר: "אנחנו נרגשים וגאים להשיק את הפרוייקט הלאומי "מיליון על המפה" להבאת מיליון מטיילים לשומרון. במיוחד בעיתוי החשוב הזה של המאבק על הריבונות, אני קורא לעם ישראל לבוא לשומרון, לטייל ולהתחבר ללב של ישראל. בחודשים הקרובים הישראלים יכירו טוב יותר את השומרון, יטיילו יותר בלב הארץ ויתחברו. זהו יעד לאומי, ציוני, מהמעלה הראשונה. בסיוע תרומות מידידי השומרון בארץ ובארה"ב, אנחנו משקיעים משאבים אדירים כדי לאפשר לכל אזרח להגיע, להכיר ולהתחבר".