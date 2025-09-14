בין שמים לארץ, בין תורה לעבודה, בין רמב"ם לרמבו. אני ציוני דתי. גאה במורשת, ברבנים, בתורה הגדולה, בשליחות ובדרך. אני ציוני דתי. ולמי שיש בעיה עם זה, אז אני גם דתי לאומי

אני ציוני דתי.

אני מאמין בתורה ועבודה, במדע והלכה, בספרא וסיפא. בסולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמימה.

אני ציוני דתי.

אני מאמין שארץ ישראל היא אתחלתא דגאולה ושיבת ציון היא הביטוי הכי גדול להתגשמות דברי הנביאים. אני דומע מהתרגשות כשאני צועד בחבלי ארץ בהם צעדו אבותיי ואבות אבותיי, שהגשימו את חלומם של אבות אבותיהם.

אני ציוני דתי.

אני מאמין שארץ ישראל ניתנה לנו כמשימה על ידי בורא עולם,

ובניגוד למה שאנחנו חושבים, אנחנו ממלאים אותה בצורה לא רעה בכלל. כשהמשיח יראה אותנו הוא יגלה שיש לו לתקן הרבה פחות מה שהוא תכנן.

אני ציוני דתי.

אני אומר תפילה לשלום המדינה.

ותפילה לשלום חיילי צבא ההגנה לישראל,

ולא רק לחיילי ישראל.

אני מאמין שלימוד התורה שומר עלינו, והצבא לא פחות.

אני מאמין שצריך ללמוד את הרמב"ם, אבל גם להיות רמבו. ללמוד גמרא אבל גם לגמור את האוייב.

אני ציוני דתי.

אני תלמידם של הרב חיים דרוקמן והרב אלישע וישליצקי, זיכרונם לברכה, ושל הרב בועז שרמן, ייבדל לחיים טובים וארוכים.

שלושתם תלמידי חכמים, גדולי תורה, שלא נופלים משום תלמיד חכם אחר בשום מגזר אחר בארץ.

אני ציוני דתי.

הייתי בבני עקיבא,

הדרכתי בשלושה חודשי ארגון,

למדתי בישיבה תיכונית ואז בישיבת הסדר.

אני ציוני דתי.

גורשתי כתלמיד מגוש קטיף,

ענדתי צמיד כתום,

למדתי במכינה קדם צבאית

שירתי בצבא 3 שנים וחצי (אל תשאלו…)

אני ציוני דתי.

עשיתי שמירות

ולמדתי דף יומי,

סיימתי טירונות וגם ש"ס משניות.

אני ציוני דתי.

אני גאה להיות חלק מבית מדרש שיש בו את הרב תמיר גרנות, הרב יובל שרלו, הרב שלמה אבינר, הרב שמואל אליהו ועוד תלמידי חכמים רבים וטובים שתורתם אומנותם. שמשלבים בצורה מעוררת השראה קודש חול, שמים וארץ, פרט וכלל.

תורה שיונקת מהמציאות ומזינה אותה חזרה, ולא מתעלמת ממנה.

אני ציוני דתי.

אני מאמין שאפשר לשנות את העולם רק אם הופכים את התורה לתורת חיים, ומאמינים שהתורה צריכה להיות משולבת בעשייה היומיומית. לא מפחדים לקחת אותה איתנו לכל מקום, ולא כולאים אותה ב-ד' אמות של הלכה.

אני ציוני דתי.

אני רגיל לחטוף מהחילונים,

אני רגיל לחטוף מהחרדים,

ואני נהנה לחטוף גם מאחיי במגזר.

זה מה שהופך אותי למחושל,

זה מה שהופך אותי למאמין בצדקת הדרך.

אני ציוני דתי.

יש לי כיפה סרוגה לחול. כיפה סרוגה לשבת, סנדלי שורש ונעלי בלנדסטון.

אני ציוני דתי.

היו מי שאמרו שדרך החורים בכיפה בורחת לנו יראת השמים שלנו,

אבל האמת היא שדרך החורים בכיפה נכנסים המון ערכים של אהבת ישראל, עזרה לזולת, ארץ ישראל, אהבת התורה והרבה הרבה ערכים של דרך ארץ.

אני ציוני דתי,

ולמי שטוען שהמושג ציוני דתי גורם לי להיות קודם ציוני ורק אחר כך דתי, אני רוצה לומר דבר אחד; אני גם דתי לאומי.

אני ציוני דתי.

אני גאה במגזר שלי,

גאה בתורה שלי,

גאה ברבנים שלי,

גאה בכיפה שלי.

אני ציוני דתי.

=======

גיא עזרא הוא תושב אופקים, עורך משנה באתר 'סרוגים'