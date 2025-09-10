דובר צה"ל בערבית פרסם הוראת פינוי לבניין רב קומות בשכונת רימאל שבעיר עזה: "צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב, עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו"

נערכים לתקיפה גדולה נוספת במבצע "מרכבות גדעון ב'": דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, הודיע היום (רביעי) על הוראת פינוי לבניין רב קומות בשכונת רימאל שבעיר עזה, כשהזהיר כי צה"ל יתקוף את המבנה בקרוב.

"זו אזהרה דחופה לכל מי שטרם פינה את אזור נמל עזה ואת שכונת אל-רימאל הדרומית בגושים 663, 785, 786, 787 – ובמיוחד במגדל טייבה 2 המסומן באדום ובאוהלים הסמוכים לו הממוקמים ברחוב" אמר אדרעי. "צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב, עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו".

עוד הוסיף והזהיר: "למען ביטחונכם, הנכם מתבקשים לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי וחאן יונס".

גם לאחר נפילת הלוחמים: חטיבה 401 ממשיכה לפעול בעזה.

כזכור, בשבת האחרונה חיל האוויר תקף בניין רב קומות בעיר עזה ששימש את חמאס לאיסוף מודיעין והצבת עמדות תצפית על כוחות צה"ל. על פי הדיווח, בסביבת המבנה הוטמנו מטעני חבלה ותחתיו הוקמה תשתית תת-קרקעית שממנה הופעלה פעילות טרור.

כפי שנהגו לעשות בתקיפות משמעותיות במהלך המלחמה, דובר צה"ל הבהיר בהודעתו כי "בטרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים – בהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ואזהרת האוכלוסייה המקומית". "ארגוני הטרור מפרים באופן שיטתי את הדין הבינלאומי ומנצלים מוסדות אזרחיים ותושבים כמגן אנושי" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".