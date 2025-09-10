מובילת המחאה שקמה ברסלר התייחסה בעקיפין לתקיפה הישראלית בקטאר נגד בכירי חמאס, וכתבה כי כל האמצעים כשרים בדרך לסיכול עסקאות

לאחר המתקפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטאר, מובילת המחאה שקמה ברסלר מגיבה לכך בעקיפין. בתגובה לדבריה, רבים תקפו אותה על כך ברשתות החברתיות.

שקמה כתבה: "חייבים חייבים להבין ולהפנים את המשמעויות. ‏מי שרוצה מלחמת נצח כדי לקדם גאולה מדומיינת (אגב, רצון של כל כת דתית פנטית) ישאף לסכל כל עסקה או הסכמה כי הסכמות פרושן רגיעה ודחיית הגאולה. כמובן שכל האמצעים כשרים וכל המחירים ראויים".

בתגובה רבים תקפו אותה וכתבו לה: "זה בדיוק מה שיזרז את העסקה", "בכת של שונאי נתניהו אתם איבדתם את זה לחלוטין, חבורה של בוגדים", ועוד ציוצים ששיבחו את התעוזה של נתניהו לצאת לכזו מתקפה חסרת תקדים.