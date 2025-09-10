לאחר המתקפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטאר, מובילת המחאה שקמה ברסלר מגיבה לכך בעקיפין. בתגובה לדבריה, רבים תקפו אותה על כך ברשתות החברתיות.
שקמה כתבה: "חייבים חייבים להבין ולהפנים את המשמעויות. מי שרוצה מלחמת נצח כדי לקדם גאולה מדומיינת (אגב, רצון של כל כת דתית פנטית) ישאף לסכל כל עסקה או הסכמה כי הסכמות פרושן רגיעה ודחיית הגאולה. כמובן שכל האמצעים כשרים וכל המחירים ראויים".
בתגובה רבים תקפו אותה וכתבו לה: "זה בדיוק מה שיזרז את העסקה", "בכת של שונאי נתניהו אתם איבדתם את זה לחלוטין, חבורה של בוגדים", ועוד ציוצים ששיבחו את התעוזה של נתניהו לצאת לכזו מתקפה חסרת תקדים.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
נדב
במה יחידה בסרוגים למה אתם מצטטים אחרי כל פעולה את שקמה? לא מוצאים את דעתה על כל ארוע בשאר הערוצים10:51 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נטרקפלן
לומחמת בשירות קאטר וחמאס10:49 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאיר
שתלך לעזעזל .10:55 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח
אני לא מבין מה מביאים באתר הזה את דבריה של המופרעת הזו10:55 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
