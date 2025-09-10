אחת התכתובות האישיות האחרונות ששרדה מאת ג'יין אוסטן, בצירוף עותק ייחודי של הרומן "אמה" שנשלח במקור לסופרת מריה אדג'וורת', יוצגו למכירה בסותביס בניו יורק באוקטובר הקרוב

מכתב נדיר בן ארבעה עמודים, שנכתב ב-11 באפריל 1805, מספק מבט אינטימי ויחיד מסוגו על עולמה החברתי של סופרת המופת ג'יין אוסטן.

המכתב, שנשלח מאזור קווין סקוור בבאת' לאחותה קסנדרה, חושף הומור דק, תיאור חד של חיי החברה וגילויי לב נדירים בנוגע לאובדן האב והשינויים במעמד המשפחתי. בין תיאורי מזג האוויר בעיר, ביקורי משפחה, ורכילות על מכרים – אוסטן מרבה להציג עוקצנות כלפי אורחים מזדמנים ופלפול חברתי אופייני.

לדברי מומחי סותביס, נותרו בעולם רק כ-160 מתוך כ-3,000 מכתבים שכתבה אוסטן במהלך חייה, ורובם הושמדו לאחר מותה על ידי קסנדרה עצמה. המכתב הנוכחי, שנכתב חודשים ספורים לאחר מות האב ג'ורג' אוסטן, נחשב לאחד מהמוקדמים ביותר שנותרו עד היום והוא מעניק הצצה מרגשת למחשבותיה ותחושותיה של אוסטן בתקופה רגישה בחייה.

לצד המכתב תוצע למכירה הוצאה ראשונה וייחודית של הרומן "אמה", אשר נשלחה אישית ב-1816 לסופרת האירית מריה אדג'וורת'. מדובר בהעתק היחיד הידוע ששוגר על ידי אוסטן לסופרת עמיתה, ונותרו בו הכריכה המקורית וחתימתה של אדג'וורת' לצד הערות של בני משפחתה. הקשר הספרותי בין אוסטן לאדג'וורת', שבלטה כחדשנית בתחום ספרות הילדים והחברה, מעניק ערך מחקרי ורגשי יוצא דופן לפריט.

שני החפצים מוצעים במכירה הפומבית המקוונת "מאת גברת" ("By a Lady") שתיערך ב-1–15 באוקטובר, ותכלול גם שישה עותקים ראשונים נוספים של רומנים מאת אוסטן, וכן שיר נדיר בכתב ידה.

הערכת המחיר למכתב נעה בין 300,000 ל-400,000 דולר, ובעקבותיו צפוי להישבר שיא במכירות פריטי אוסטן; עותק "אמה" מוערך ב-250,000–350,000 דולר. המכירה מתקיימת בשנה ה-250 להולדת אוסטן, מה שמוסיף לה מימד סמליות עבור קהילת הספרות והמחקר הבינלאומית.