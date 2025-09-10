הוושינגטון פוסט מדווח היום כי כחודש לפני התקיפה נגד בכירי חמאס בקטאר, המוסד הישראלי והבית הלבן שיגרו הבטחה חריגה לבכירים בקטאר | לדיווח המלא

לאחר המתקפה החריגה אמש (שלישי) של ישראל נגד בכירי חמאס בקטאר, שטרם ברור האם הם אכן חוסלו – הוושינגטון פוסט מדווח כי לפני כחודש המוסד הישראלי והבית הלבן, התחייבו לקטאר כי בכירי חמאס לא ייפגעו בשטחה.

נזכיר כי אמש דיווחנו שמספר שעות אחרי התקיפה הישראלית, בבית הלבן אמרו כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכן עם אמיר קטאר – והתחייב בפניו כי "תקיפות כאלה לא יקרו שוב".

"הבוקר ישראל עדכנה את ממשל טראמפ על המתקפה הצפויה נגד חמאס בדוחא, בירת קטאר. מדובר בתקיפה חד-צדדית נגד בת ברית קרובה של ארה"ב, שעובדת קשה לצידנו כדי לקדם את השלום – והמתקפה הזו לא מקדמת את המטרות של ישראל או של ארה"ב" אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט. "עם זאת, חיסול בכירי חמאס – שהרוויחו מסבלם של כל אלה שגרים ברצועת עזה – הוא צעד מבורך".

עוד באותו נושא דיווח: ארה"ב עדכנה את קטאר לפני התקיפה הישראלית 19:48 | יאיר אמר, אוריאל בארי 3 0 😀 👏

"הנשיא טראמפ מאמין שהאירוע המצער הזה יכול לקדם הזדמנות לשלום" סיכמה הדוברת. "טראמפ שוחח גם עם אמיר קטאר, והוא הבטיח לו כי תקיפות כאלה לא יקרו שוב בעתיד בארצם".