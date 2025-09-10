מבקר המדינה חשף כי במבצע "עם כלביא" התקבלו מאות תלונות על מקלטים לא תקינים, פיצויים שלא שולמו ומפונים שנשארו ללא מענה והאשים: אין גורם מתכלל שמנהל את העורף בעת חירום

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מפרסם היום (ג') דוח מיוחד החושף תמונת מצב מדאיגה על טיפול הרשויות באזרחים במבצע "עם כלביא".

הממצא המרכזי: מדינת ישראל לא הקימה גורם מתכלל שינהל את צרכי העורף בעת חירום, וכתוצאה מכך מאות אזרחים – בהם קשישים, נכים, חולים ומפונים – נותרו ללא מענה הולם.

מאות תלונות – מחציתן מוצדקות

במהלך ימי המבצע התקבלו בנציבות כ־700 פניות ותלונות. מתוך 303 שנפתחו לטיפול רשמי, יותר ממחציתן (51.7%) נמצאו מוצדקות ותוקנו.

עיקר התלונות:

86 פניות על מקלטים ומרחבים מוגנים לא תקינים.

74 פניות על קשיים בקבלת פיצויים.

40 פניות על שירות ציבור לקוי.

27 פניות בנושא פינוי מפונים לבתי מלון.

הגופים המרכזיים עליהם התלוננו האזרחים היו רשות המסים (קרן הפיצויים), עיריית בני ברק ועיריית בת ים.

מחדלים בשטח

הדוח מתאר מקרים קשים: מפונים עם מוגבלויות שנאלצו להסתדר במלונות ללא התאמות; חולים שנזקקו לציוד רפואי שלא סופק בזמן; ועיכובים ממושכים בקבלת מענקים כספיים שנועדו להקל על משפחות שנפגעו מירי הטילים.

בנוסף, נחשפו פערי מידע משמעותיים ברשות המסים – אזרחים דיווחו על טפסים לא ברורים, מוקדים עמוסים וחוסר אחידות בהנחיות. המבקר קובע כי חוסר התיאום בין הגופים גרם לאובדן אמון מצד האזרחים.

אנגלמן מתריע כי הליקויים אינם מקריים, אלא תוצאה של היעדר תפיסה כוללת: "מדינת ישראל נדרשת להיערך לא רק בלחימה צבאית אלא גם בהגנה על אזרחיה. ללא גורם מתכלל שמרכז את כלל פעולות הרשויות – המערכת האזרחית כושלת והאזרחים משלמים את המחיר".

המלצות הדוח

הקמת מטה לאומי לעורף , שיתכלל את כלל הפעולות האזרחיות במצב חירום.

גיבוש מנגנון אחיד ומסודר לפינוי אוכלוסייה.

שיפור דרמטי של מערך הפיצויים והנגשת השירותים לאזרחים.

הדוח הנוכחי מצטרף לדוח קודם שעסק במחדלי הטיפול בעורף במלחמת "חרבות ברזל", ומחדד את מסקנת המבקר: ללא רפורמה עמוקה – מדינת ישראל תמשיך להיכשל בהגנה על אזרחיה בזמן מלחמה.