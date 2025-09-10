לאחר נפילת ארבעת הלוחמים בקרב בפאתי העיר עזה, מפקד החטיבה ללוחמיו: "השבוע שילמנו מחיר כואב ויקר, לוחמים אמיצים וגיבורים שנפלו בזמן שהגנו על חבריהם. לצד הכאב, לא נעצור, נמשיך להילחם ולעמוד בכל משימה".
צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162 פועל בפאתי שכונת שייח' רדואן שבעיר עזה. הכוחות מחסלים מחבלים, משמידים תשתיות צבאיות ותוואים תת-קרקעיים במרחב של ארגוני הטרור הפועלים ברצועה.
פעילות הכוחות בפאתי העיר עזה מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח ואת מניעת התבססות ארגוני הטרור. במהלך קרב במרחב, שלושה מחבלים פגעו בטנק שאבטח את מגנן כוחות צה"ל. כתוצאה מהפגיעה נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמל גדי כוטל וסמ"ר אורי למד הי"ד.
