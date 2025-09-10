מטה משפחות החטופים הודיע הבוקר (רביעי) כי משלחת מייצגת יצאה אמש לפגישות עם נשיא צרפת עמנואל מקרון ומנהיגים נוספים. בהודעה משפחות החטופים אמרו כי ידרשו ממנהיגי העולם להתייחס להשבת כל החטופים משבי החמאס בכל דיון על ה"יום שאחרי" המלחמה בעזה.
"בעת הפגישות, ידרשו המשפחות מהמנהיגים כי כל דיון ב'יום שאחרי' יחל בדרישה ברורה ופומבית להשבת כל 48 החטופים והחטופה שנמקים בשבי חמאס" נמסר. "לא נעמוד מנגד כשדנים בעתיד האזור בלי התייחסות ליקירינו".
המשפחות הוסיפו ופנו למנהיגים: "לא תהיה כפרה על התעלמות מדיון במצבם. אנו דורשים ממנהיגי אירופה להפגין אנושיות וחמלה, לצד הכרזה ברורה על השבת כולם".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים