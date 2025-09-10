עימות חריג נרשם במהלך ארוחת ערב של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בוושינגטון, כשמפגינות פרו-פלסטיניות צעקו לעבר הנשיא: "אתה היטלר של זמננו, לשחרר את פלסטין"

אירוע חריג בוושינגטון: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הותקף בצעקות הלילה (רביעי) בזמן ארוחת ערב בוושינגטון, כשמספר מפגינות פרו-פלסטיניות פרצו לאירוע וקראו לעברו קריאות גנאי.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה כי המפגינות הניפו דגלי פלסטין, ואמרו לטראמפ כי "אתה היטלר של זמננו". עוד נשמעו קריאות "לשחרר את פלסטין, לשחרר את וושינגטון הבירה". למרות האירוע, הנשיא האמריקני שמר על קור רוח וחייך לעבר המצלמות.

מפגינות פרו-פלסטיניות צועקות לעבר טראמפ במסעדה בוושינגטון: "טראמפ הוא ההיטלר של ימינו. שחרר את (וושינגטון) די סי ואת פלסטין"@itamargalit pic.twitter.com/M50aOyGNIt — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

בהמשך דווח כי המפגינות היו חלק מתנועת "קוד פינק" – תנועת נשים שמתנגדת למלחמה בעזה. "טראמפ הסתכל לנו בעיניים" טענו המפגינות בפוסט שכתבו באינסטגרם אחרי התקרית. "הבטחנו שהוא לעולם לא יאכל בשלום בזמן שקהילות נמצאות תחת מצור".