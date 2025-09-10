שר החוץ של הולנד הודיע כי השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר הוגדרו כ"אישיות בלתי רצויה" בכל מדינות אירופה החברות באמנת שנגן – וכתוצאה, תיאסר כניסתם ל-29 המדינות הללו

הסנקציות האירופיות נמשכות: שר החוץ של הולנד, קאספר ולדקמפ, הודיע הלילה (רביעי) על הגדרתם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כ"אישיות בלתי רצויה" בכל מדינות אירופה החברות באמנת שנגן. כתוצאה, תיאסר כניסתם של השרים הישראלים לכל 29 המדינות הללו.

כזכור, אמש ספרד הודיעה על הכרזתם של סמטריץ' ובן גביר כ"פרסונה נון גרטה" ואסרה על כניסתם למדינה. שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלברס, הסביר כי הצעדים נגד השרים הישראלים מגיעים בתגובה למעשיהם והצהרותיהם, וכי איסור הכניסה נועד לשמור על זכויות האדם ולתמוך בשלום – ו"לא מהווה פעולת עוינות נגד מדינת ישראל".

עוד באותו נושא "אל תתנו לי להיכנס": כך הגיב בן גביר להחלטת ממשלת ספרד 15:06 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

"בנוגע לצעדי התגמול, ממשלת ספרד לא חוששת. הצעדים שלנו נוגעים לרגישות של רוב האזרחים ולתחום הריבונות של ספרד" אמר אלברס. "הצעדים האלה לא נגד ישראל, אלא בעד השלום וזכויות האדם".

בתגובה, בן גביר פרסם ציוץ ברשתות החברתיות בו כתב בספרדית: "אל תתנו לי להיכנס… אבל תתנו לאלה מעזה כניסה חופשית לספרד".