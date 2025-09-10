הסנקציות האירופיות נמשכות: שר החוץ של הולנד, קאספר ולדקמפ, הודיע הלילה (רביעי) על הגדרתם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כ"אישיות בלתי רצויה" בכל מדינות אירופה החברות באמנת שנגן. כתוצאה, תיאסר כניסתם של השרים הישראלים לכל 29 המדינות הללו.
כזכור, אמש ספרד הודיעה על הכרזתם של סמטריץ' ובן גביר כ"פרסונה נון גרטה" ואסרה על כניסתם למדינה. שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלברס, הסביר כי הצעדים נגד השרים הישראלים מגיעים בתגובה למעשיהם והצהרותיהם, וכי איסור הכניסה נועד לשמור על זכויות האדם ולתמוך בשלום – ו"לא מהווה פעולת עוינות נגד מדינת ישראל".
"בנוגע לצעדי התגמול, ממשלת ספרד לא חוששת. הצעדים שלנו נוגעים לרגישות של רוב האזרחים ולתחום הריבונות של ספרד" אמר אלברס. "הצעדים האלה לא נגד ישראל, אלא בעד השלום וזכויות האדם".
בתגובה, בן גביר פרסם ציוץ ברשתות החברתיות בו כתב בספרדית: "אל תתנו לי להיכנס… אבל תתנו לאלה מעזה כניסה חופשית לספרד".
3 תגובות
0 דיונים
ציון אטיאס
ציון אטיאס
מוכיח שהם עובדים נכון07:47 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל וייסמן
ישראל וייסמן
ממש לא בסדר לאסור את כניסתם לארצות אירופה, כי זה אומר ששני החארות האלה יישארו בישראל ויקלקלו את מה שעדיין לא קילקלו והשחיתו07:43 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים גבאי
חיים גבאי
יופי זה מראה שהם עושים עבודה טובה אין כמו בארץ מי צריך את שונאי ישראל שיכנסו את החמאס שבעוד כמה שנים ישטלטו עלהם07:27 10.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר