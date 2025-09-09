דיווח ראשוני על ירי לעבר רכב בצומת יד מרדכי – ללא נפגעים. כוחות משטרה עורכים סריקות ומבצעים מחסומים בגזרה. נסיבות האירוע נבדקות

דיווח ראשוני על על אירוע ירי הערב (שלישי) לפני זמן קצר לעבר רכב בו היה חיל על אזרחי בצומת יד מרדכי – ללא נפגעים. כוחות משטרה של המחוז הדרומי עורכים כעת סריקות ומבצעים מחסומים בגזרה. נסיבות האירוע נבדקות. ככל הנראה מדובר באירוע פלילי.

בעקבות הדיווח החל בידוק בכניסה ליד מרדכי מכיוון המול 7 (כביש 34) וכן היציאה מהעיר באותו צומת. כלל כוחות הביטחון והשיטור נמצאים בכניסות לעיר ומבצעים סיורים.

הבוקר נחשפה פרשה חמורה, כאשר המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה על מעצרם של חמישה חשודים – בהם קציני משטרה בהווה ובעבר וכן אזרח נוסף – בחשד שהעבירו מידע מסווג למשפחת פשע מוכרת, בתמורה לטובות הנאה.