דיווח ראשוני על על אירוע ירי הערב (שלישי) לפני זמן קצר לעבר רכב בו היה חיל על אזרחי בצומת יד מרדכי – ללא נפגעים. כוחות משטרה של המחוז הדרומי עורכים כעת סריקות ומבצעים מחסומים בגזרה. נסיבות האירוע נבדקות. ככל הנראה מדובר באירוע פלילי.

בעקבות הדיווח החל בידוק בכניסה ליד מרדכי מכיוון המול 7 (כביש 34) וכן היציאה מהעיר באותו צומת. כלל כוחות הביטחון והשיטור נמצאים בכניסות לעיר ומבצעים סיורים.

הבוקר נחשפה פרשה חמורה, כאשר המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה על מעצרם של חמישה חשודים – בהם קציני משטרה בהווה ובעבר וכן אזרח נוסף – בחשד שהעבירו מידע מסווג למשפחת פשע מוכרת, בתמורה לטובות הנאה.

המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה ומורכבת שנוהלה בצוות חשיפה של המחלקה, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל מיחידת להב 433 (יאחב"ל) במשטרה. על פי החשד, הקצינים והאזרח פעלו לאורך זמן במטרה לספק למשפחת הפשע מידע רגיש שהגיע לידיהם במסגרת תפקידם.

בין החשדות המיוחסים להם: עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. החשודים יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. במקביל, הוקם צוות חקירה משותף של המחלקה לחקירות שוטרים ומשטרת ישראל, במטרה להעמיק את הבדיקה בפרשה ולמנוע זליגת מידע רגיש נוסף לגורמים עברייניים.