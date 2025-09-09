היזמים החרדים רונן גנון ושמואל אטיאס הבעלים של "נתיב החסד" קנו 50% מרשת "זול סטוק" לפי שווי של 96 מיליון ש"ח

חברת "שי עולמות בגליל", בבעלות היזמים החרדים ואנשי העסקים רונן גנון ושמואל אטיאס, רכשה את חלקו של איש העסקים איתן יוחננוף (50%) ברשת "זול סטוק"- רשת הסטוק שמונה כיום 86 סניפים בפריסה ארצית ומציגה מחזור מכירות שנתי של למעלה מ־400 מיליון ₪.

על פי הערכות, שוק רשתות הסטוק במדינת ישראל גלגל במהלך שנת 2024 כ 3.2 מיליארד ₪ ונמצא במגמת צמיחה משמעותית ועקבית, למעשה רשתות הסטוק ממשיכות להפגין ביצועים מרשימים וקפיצות דרמטיות ברווח התפעולי.

העסקה, שנחתמה לפי שווי חברה של 96 מיליון ₪, בוצעה בסכום של 48 מיליון ₪ עבור חלקו של יוחננוף, שמוכר את בעלותו ברשת כ־4.5 שנים לאחר שנכנס אליה בהשקעה של כ־45 מיליון ₪. לאחר השלמת העסקה, "שי עולמות בגליל" מחזיקה ב־50% מהבעלות על "זול סטוק", לצידם של אדיר וענונו (30%) וסער כוכבי (20%).

רשת "זול סטוק", המתמחה בממכר קמעונאי של מגוון רחב של מוצרים לבית: ריהוט, כלי בית, ציוד לבית הספר, מוצרי פלסטיק, מוצרי ניקיון, צעצועים, כלי מטבח, חד־פעמי, חפצי נוי ועוד, מהווה כיום את אחת מחברות הסטוק הצומחות והמובילות ביותר השנייה בגודלה בישראל.

היזמים החרדים: רוצים להגיע ל-150 סניפים

על פי תוכנית ההתרחבות של היזמים גנון ואטיאס, בכוונתם להכפיל את פריסת הרשת ולהגיע לכ־150 סניפים כבר במהלך השנה הקרובה ולהכפיל את כוחה ופעילותה של החברה. בנוסף, נבחן מהלך אסטרטגי- להנפיק את החברה בבורסה.

היזם החרדי רונן גנון, הבעלים של קבוצת ״גנון גרופ", הקים לאחרונה גם את רשת המרכולים השכונתיים "שי מרקט" שותפו לרכישת מחצית מזול סטוק, שמואל אטיאס, הינו בעל השליטה ברשתות "נתיב החסד" ״שירה מרקט״ ו"בר־כל".

לדבריהם: "המטרה- לייצר סינרגיה בין עולם המזון לעולם הסטוק, לחבר את רשתות המזון עם מוצרי הנון־פוד, להנגיש מוצרים איכותיים במחירים זולים. כמו כן, נעמיק את היבוא מסין וממדינות נוספות בעולם בצורה משמעותית כבר בשנה הקרובה במטרה להרחיב את המגוון ולהעניק לציבור מבחר ענק במחירים אטרקטיביים עוד יותר. במקביל, נהפוך את ״זול סטוק״ לרשת שמציבה סטנדרט חדש של נגישות בכל עיר בישראל, בשכונות, עם מגוון ענק ואיכותי, ומחירים אטרקטיביים ביותר. מהפכת סטוק אמיתית יוצאת לדרך".