נשיא צרפת עמנואל מקרון, שנמצא במשבר פוליטי כבד מינה היום (שלישי) את שר ההגנה סבסטיאן לקורנו לראש הממשלה. על לקרונו הוטלה המשימה המאתגרת למצוא קונצנזוס בפרלמנט המפולג ולהעביר את תקציב 2026.

אמש, ראש הממשלה היוצא פרנסואה באיירו התפטר שמקרון קיבל. באיירו נאלץ לעזוב לאחר תשעה חודשים בלבד בתפקיד, לאחר שכשל בהבטחתו המרכזית: להעביר תוכנית לא פופולרית לצמצום הגירעון התופח של צרפת. לפני הצבעת האי-אמון, באיירו הזהיר את חברי הפרלמנט כי הדחתו לא תפתור את בעיות המדינה.

"יש לכם הכוח להפיל את הממשלה, אבל אין לכם הכוח למחוק את המציאות," אמר. "המציאות תישאר קשוחה: ההוצאות ימשיכו לעלות, ונטל החוב, שכבר בלתי נסבל, יגדל ויהפוך יקר יותר." לקורנו, בן 39, עומד כעת בפני האתגר הכפול של הובלת צרפת מתוך המשבר הפיננסי, תוך ניהול ממשלה שמתמודדת עם מחאות המוניות.

הפגנות ארציות וחסימות כבישים מתוכננות ליום רביעי, ולאחריהן שביתה כללית בהובלת איגודים ב-18 בספטמבר. לשכת הנשיא מסרה כי מקרון הטיל על לקורנו "להתייעץ עם הכוחות הפוליטיים המיוצגים בפרלמנט, במטרה לאשר תקציב למדינה ולבנות את ההסכמות החיוניות להחלטות שיתקבלו בחודשים הקרובים."