ראש סבא"א, הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל מראינו גרוסי הודיע הערב (שלישי) כי הסוכנות הגיע להסכם עם שר החוץ של איראן, לגבי חזרה להסכם הגרעין.
דבריו המלאים: "היום בקהיר, סוכם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י על שיטות מעשיות לחידוש פעילויות הפיקוח באיראן. זהו צעד חשוב בכיוון הנכון. אסיר תודה לבדר עבד אל-עאטי ממצרים על מחויבותו ומעורבותו".
מוקדם יותר פורסם כי אחרי התקיפה הדרמטית של ישראל בקטאר, במסגרתה חוסלו בכירים מארגון הטרור חמאס, באיראן חוששים לחייו של המנהיג העליון, עלי חמינאי, וביקשו ממנו לרדת לבונקר, מחשש שישראל תתנקש גם בו ובבכירים נוספים במשטר.
פנחס כהן
זה היה צריך להיות מזמן כך היה ניתן להחזיר את כל השבויים והנעדרים21:41 09.09.2025
