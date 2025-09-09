על פי דיווחים בכלי תקשורת ערבים, באיראן יודעים כי כבר אין מקום בעולם שהוא חסין וידה של ישראל יכולה להגיע לכל מקום. נזכיר, כי רק ביום חמישי האחרון שר החוץ האיראני נפגש עם חלק מהבכירים שחוסלו היום.

במקביל, חמינאי נכנס לבונקר התת קרקעי, מכיוון שהוא מבין את הלך הדברים שקורים סביבו ומבין שגם הוא נמצא על הכוונת.