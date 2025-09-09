אחרי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען שעדכן את קטאר על התקיפה של ישראל נגד ראשי חמאס, בקטאר מכחישים: "העדכון התקבל רק בזמן הפיצוצים"

אחרי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען שעדכן את קטאר על התקיפה של ישראל נגד ראשי חמאס בבירת המדינה, בקטאר מכחישים: "העדכון התקבל רק בזמן הפיצוצים"

הבכיר הקטארי אמר לפי הדיווח של כתב כאן 11 מיכאל שמש: "ההתבטאויות שמופצות בנוגע לכך שקטר קיבלה הודעה על התקיפה מראש משוללות כל יסוד העדכון התקבל רק בזמן הפיצוצים"

עוד באותו נושא טראמפ שוחח עם אמיר קטאר: "הבטיח שתקיפות כאלה לא יקרו שוב" 20:53 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

מוקדם יותר פורסם כי טראמפ אמר: " "הבוקר ישראל עדכנה את ממשל טראמפ על המתקפה הצפויה נגד חמאס בדוחא, בירת קטאר. מדובר בתקיפה חד-צדדית נגד בת ברית קרובה של ארה"ב, שעובדת קשה לצידנו כדי לקדם את השלום – והמתקפה הזו לא מקדמת את המטרות של ישראל או של ארה"ב" אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט. "עם זאת, חיסול בכירי חמאס – שהרוויחו מסבלם של כל אלה שגרים ברצועת עזה – הוא צעד מבורך".