חברת אפל הכריזה היום (שלישי) על האייפון 17, דגם בסיסי עצמאי חדש הכולל מסך גדול יותר בגודל 6.3 אינץ' עם תמיכה בטכנולוגיית ProMotion ורמת בהירות מרבית גבוהה יותר.

בהשוואה למסך ה-6.1 אינץ' של האייפון 16 מהשנה שעברה, האייפון 17 החדש משתווה כעת בגודל המסך לדגם האייפון 16 פרו ולדגם האייפון 17 פרו שצפוי להיחשף בקרוב. האייפון 17 מגיע עם מסך ProMotion בטכנולוגיית 120Hz, המאפשר קצב רענון מסתגל של עד 120Hz. תכונת ה-Always-on display מאפשרת למסך להתאים את קצב הרענון עד ל-1Hz, תוך שמירה על פעילויות חיות ווידג'טים במסך הנעילה.

מסך הדגם החדש מוגן על ידי Ceramic Shield 2, המציע עמידות בפני שריטות פי 3 טובה יותר, וכולל ציפוי חדש בעיצוב של אפל, המחובר למגן הקרמי ברמה האטומית. בנוסף, המסך כולל ציפוי אנטי-רפלקטיבי בעל 7 שכבות, המפחית השתקפויות ומסיחי דעת, ומאפשר קריאות משופרת בתנאי תאורה בהירים.

האייפון 17 מופעל על ידי השבב החדש A19, הכולל מעבד 6 ליבות עם 2 ליבות ביצועים ו-4 ליבות יעילות, לצד מעבד גרפי בעל 5 ליבות. בנוסף, האייפון 17 מציע "חיי סוללה לכל היום" עם עד 8 שעות נוספות של השמעת וידאו בהשוואה לאייפון 16. טעינה של 10 דקות בלבד מספקת 8 שעות של השמעת וידאו.האייפון 17 זמין בחמישה צבעים: לבנדר, כחול ערפילי, שחור, לבן וירוק מרווה. נפח האחסון הבסיסי מתחיל ב-256 גיגה-בייט.