הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר פיקד מהבור בקרייה על התקיפה היום (שלישי) של ראשי חמאס בקטאר ואמר לטייסים: "אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר".
הרמטכ״ל לטייסי חיל האוויר בעת אישור היציאה לתקיפה: "אלו המחבלים שכל שאיפתם הייתה להיות ראש החץ להשמדת מדינת ישראל – אנחנו נמשיך לעשות את המשימה הזאת בכל מקום, בכל טווח, קרוב ורחוק, כדי לבוא חשבון עם אויבינו"
״רשאים. צאו לדרך – לסיכול ראשי ארגון הטרור חמאס. אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את החטופים שלנו ונכריע את החמאס״
