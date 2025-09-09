הרמטכ"ל פיקד מהבור בקרייה על התקיפה של ראשי חמאס בקטאר ואמר לטייסים: " אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר"

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר פיקד מהבור בקרייה על התקיפה היום (שלישי) של ראשי חמאס בקטאר ואמר לטייסים: "אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר".

הרמטכ״ל לטייסי חיל האוויר בעת אישור היציאה לתקיפה: "אלו המחבלים שכל שאיפתם הייתה להיות ראש החץ להשמדת מדינת ישראל – אנחנו נמשיך לעשות את המשימה הזאת בכל מקום, בכל טווח, קרוב ורחוק, כדי לבוא חשבון עם אויבינו"

״רשאים. צאו לדרך – לסיכול ראשי ארגון הטרור חמאס. אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את החטופים שלנו ונכריע את החמאס״