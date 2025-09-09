בחמאס אישרו כי בנו של חבר הלשכה המדינית, חליל אל-חיה, חוסל בתקיפה הישראלית בקטאר לצד 3 מאבטחים במשרדו. עם זאת, בארגון הטרור טענו כי בכירי חמאס שרדו את ניסיון החיסול

אחרי שעות של דיווחוים סותרים והערכות, בחמאס פרסמו הערב (שלישי) הודעה רשמית בה אישרו כי בנו של חבר הלשכה המדינית בארגון הטרור, חליל אל-חיה, חוסל בתקיפה הישראלית בקטאר. עוד נטען כי שלושה מאבטחים ממשדרו של אל-חיה נהרגו בתקיפה.

עם זאת, בארגון הטרור הכחישו את הדיווחים על חיסולם של בכירים נוספים במתקפה – ביניהם אל-חיה עצמו, לצד זאהר ג'בארין, חאלד משעל וניזאר עוודאללה.

למרות הודעת חמאס, במערכת הביטחון הישראלית הביעו אופטימיות ביחס להצלחת התקיפה וחיסול הבכירים, אך אמרו כי בשלב זה עדיין ממתינים לאימות סופי תוצאות המתקפה. על פי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, גורם ביטחוני אמר כי "זה נראה טוב, ידענו שחמאס ינסה להסתיר את מה שקורה שם".