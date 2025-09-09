אחרי סדרה של תקיפות כטבמ"ים, אזעקות נשמעו בירושלים, גוש עציון, ובאזור ים המלח בעקבות שיגור טיל מתימן. בצה"ל עדכנו כי הטיל יורט בהצלחה

שעות אחרי התקיפה בקטאר: אזעקות צבע אדום נשמעו היום (שלישי) בירושלים, בגוש עציון, וביישובי שפלת יהודה ואזור ים המלח, זאת בעקבות שיגור טיל מתימן. זמן קצר לאחר מכן, בצה"ל עדכנו כי הטיל יורט בהצלחה על ידי חיל האוויר.

שיגור הטיל של החות'ים מגיע אחרי סדרה של תקיפות כטב"מים מתימן שבוצעו בשבוע האחרון. מוקדם יותר היום צה"ל אישר כי חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן במרחב אילת, ואתמול יורטו 3 כטב"מים נוספים – ביניהם אחד בדימונה, אחד בדרום הנגב, ואחד מחוץ לשטח מדינת ישראל.

ביום ראשון האחרון כטב"מ ששוגר מתימן פגע בשדה התעופה רמון הסמוך לאילת, כששדה התעופה נסגר להמראות ולנחיתות בעקבות הפגיעה. בצה"ל אמרו כי לא הופעלו התרעות, כשהאירוע מתוחקר מהפרטים בבדיקה.