מזג אוויר לימים הקרובים. תורגש עלייה הדרגתית בטמפרטורות, שתביא להכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום רביעי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוותרו רגילות לעונה.
יום חמישי: מזג האוויר יהיה בהיר בדרך כלל, עם עלייה קלה בטמפרטורות.
יום שישי: צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתורגש כהכבדה בעומס החום.
יום שבת: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
