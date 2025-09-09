עיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי ארה"ב עדכנה את קטאר לפני התקיפה הישראלית נגד מפקדת חמאס בדוחא – זאת אחרי שישראל עדכנה את האמריקנים על המתקפה

היו מודעים לתכניות? בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" דווח הערב (שלישי) כי ישראל עדכנה את ארה"ב לפני ביצוע התקיפה הישראלית בדוחא – והאמריקנים עדכנו את קטאר לפני תחילת המתקפה.

כאמור, מוקדם יותר היום מקור במשרד הביטחון מסר לסרוגים כי האמריקאים עודכנו מראש על התקיפה של צה"ל בלב דוחא – כאשר המטרה היא ראשי החמאס בקטאר. לדברי המקור, גם חברי הקבינט המצומצם ידעו מבעוד מועד את פרטי המבצע.

בעקבות הדיווחים, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה באנגלית בה הובהר כי מדובר בתקיפה ישראלית ולא שיתוף פעולה עם האמריקנים. "הפעולה היום נגד ראשי הטרור הבכירים של חמאס הייתה פעולה ישראלית עצמאית לחלוטין" נאמר בהודעת נתניהו. "ישראל יזמה זאת, ישראל ניהלה זאת, וישראל לוקחת על עצמה את מלוא האחריות".