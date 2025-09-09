ברק המשבר הפוליטי בצרפת, מקרון ממשיך בקו האנטי ישראל ומגנה את התקיפות הישראליות נגד ראשי חמאס: "התקיפות הישראליות בקטאר היום אינן מקובלות"

ברק המשבר הפוליטי בצרפת, עמנואל מקרון ממשיך בקו האנטי ישראל ומגנה את התקיפות הישראליות היום (שלישי) נגד ראשי ארגון הטרור חמאס בקטאר: "תקיפות הישראליות בקטאר היום אינן מקובלות"

דבריו המלאים: "התקיפות הישראליות בקטאר היום אינן מקובלות ללא קשר למניע שלהן. אני מביע את סולידריותי עם קטאר ועם אמירה, השייח' תמים אל-תאני. בשום פנים ואופן אסור שהמלחמה תתפשט לאזור.

הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון, זכה אמש לסטירה מצלצלת מבית המחוקקים הצרפתי, לאחר שממשלה נוספת תחתיו הפסידה בהצבעת אי-אמון.

ממשלתו של ראש הממשלה פרנסואה בייארו הובסה בהצבעת אי‑אמון בפרלמנט הצרפתי. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 364 נגד 194, היוםביירו הודיע כי הגיש את מכתב ההתפטרות שלו לנשיא עמנואל מקרון. ההתפטרות של ביירו מגיעה אחרי שממשלתו הפסידה בהצבעת אי אמון שנערכה אמש בפרלמנט הצרפתי.

הממשלה של בייארו, שכיהנה פחות מתשעה חודשים, הובסה באופן מוחץ. זוהי הפעם השלישית בשנה שממשלות תחת מקרון מתפרקות, לאחר ההדחה של מישל בר-ניאר בדצמבר 2024.

רבים בפוליטיקה הצרפתית מפנים אצבע מאשימה ומטילים את האחריות באופן ישיר כנגד מקרון, לאחר שזה הוביל את צרפת לבחירות בזק לממשלה והפרלמנט, כתוצאה מאיבוד כוח של מפגתו בבחירות למוסדות האיחוד האירופאי.