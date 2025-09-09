מאות ראשי ערים משתתפים בשעה זו במעמד סליחות בבית הכנסת "שערי תשובה" שבכותל המערבי, במסגרת כנס ראשי הרשויות שנערך בירושלים בימים אלה על ידי המרכז לשלטון המקומי. את התפילה יובילו הזמר חיים ישראל והחזן ישראל אדלר.
ראש העיר ירושלים משה ליאון ויו"ר השלטון המקומי חיים ביבס, מארחים את ראשי הערים לסליחות בירושלים. צפו
