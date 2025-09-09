ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתקיפה הישראלית בקטאר והבהיר כי "נגמרו הימים שראשי הטרור יהנו מחסינות במקום כלשהו. מאז הקמת מדינת ישראל, דם יהודי אינו הפקר"

שעות אחרי התקיפה הישראלית נגד מפקדת חמאס בקטאר, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שלישי) נאום באירוע יום העצמאות האמריקני של שגרירות ארה"ב בישראל.

"המשימה בוצעה באופן מיטבי. נגמרו הימים שראשי הטרור יהנו מחסינות במקום כלשהו. אני לא אתן לחסינות כזו להתקיים למרצחי עמנו" אמר נתניהו. "אויבנו צריכים לדעת דבר אחד: מאז הקמת מדינת ישראל, דם יהודי אינו הפקר".

"המרצחים שתקפנו היו אלה שמימנו וחגגו את הטבח הקשה ב-7 באוקטובר – באותו מקום שאנחנו פגשנו אותם היום" טען. "אמרתי בתחילת המלחמה שאיש ממבצעי הטבח לא ינוקה. אני רוצה שידעו כל אויבינו: ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אנחנו, בנחישות ובשיטתיות, נשיג אותם וננצח אותם".

נתניהו התייחס גם להרחבת המלחמה ברצועה, ואמר כי "אנחנו ממשיכים לתת מכות קשות לציר הרשע, כולל באיראן, אבל אנחנו נסיים את המלחמה במקום שהתחילה – בעזה" . לטענתו, "זה יכול להסתיים מהר – אנחנו קיבלנו את עקרונות הנשיא טראמפ לסיום המלחמה, שכוללים את שחרורם המיידי של כל החטופים ממנהרות החמאס. אם ההצעה הזו תתקבל, המלחמה הזו יכולה להסתיים מיד, ונוכל לקדם שלום לכל המזרח התיכון".

בסיכום פנה לתושבים העזתים: "אל תתפתו לדבריהם של מחבלי הטרור. לא אכפת להם מכם – הם גרים בווילות בקטאר. גם בעזה הם הולכים למנהרות ומשאירים אותכם לבד. אל תאמינו להם – תעמדו נגדם וקבלו את העקרונות של טראמפ. אתם יכולים להוציא אותם מחיינו – ואם תעשו זאת, אין גבול להישגים שנוכל לקדם".