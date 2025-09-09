נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לתקיפה של ישראל את ראשי חמאס בקטאר: "ההחלטה לפגוע בצמרת הטרור של חמאס חשובה ונכונה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לתקיפה של ישראל את ראשי חמאס בקטאר מוקדם יותר היום (שלישי): "החלטת ראש הממשלה ושר הבטחון יחד עם צמרת צה״ל והשב״כ לפגוע בצמרת הטרור של חמאס חשובה ונכונה"

דבריו המלאים: "החלטת ראש הממשלה ושר הבטחון יחד עם צמרת צה״ל והשב״כ לפגוע בצמרת הטרור של חמאס חשובה ונכונה. בל נשכח – חליל אל-חיה הוא טרוריסט רצחני עם דם של אלפים על הידיים, מאדריכלי טבח שבעה באוקטובר וכך גם רבים מעמיתיו".

"צמרת הטרור של חמאס מקשה שוב ושוב על הצעות פשרה לשחרור החטופים. מול הטרור והרוע המוחלט יש להילחם בנחישות ותעוזה כדי להביא בראש ובראשונה לשחרור החטופים וליצור עתיד טוב יותר לנו ולשכנינו".

"למדינת ישראל מחויבות מוחלטת לשחרור החטופים ובשעה זו חשוב במיוחד לחבק ולחזק את משפחות החטופים ולהמשיך ולפעול בכל דרך להשבתם מגיהינום במרצחים מעזה,.