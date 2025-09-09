שעות אחרי התקיפה הישראלית בקטאר, ברשת "אל-ערביה" דווח על 5 הרוגים בהפצצת מפקדת חמאס בדוחא. בשלב זה אין אימות לזהות המחוסלים, שעל פי הדיווחים כוללת את חליל אל-חיה

ברשת "אל-ערביה" הקטארית דווח כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה הישראלית בדוחא, שכוונה נגד בכירי הנהגת חמאס במדינה. עם זאת, בשלב זה לא ניתן אימות לזהותם של ההרוגים.

על פי הדיווחים בתקשורת הערבית, ההערכה היא שרשימת המחוסלים בתקיפה כוללת את חליל אל-חיה, זאהר ג'בארין, חאלד משעל וניזאר עוודאללה. עם זאת, בשעות האחרונות פורסמו דיווחים סותרים רבים לגבי תוצאות התקיפה, כשבחמאס טענו כי הבכירים שרדו את ניסיון החיסול – בעוד שאחרים טענו כי הם נהרגו.

במערכת הביטחון הישראלית הביעו אופטימיות ביחס להצלחת התקיפה וחיסול הבכירים, אך אמרו כי בשלב זה עדיין ממתינים לאימות סופי תוצאות המתקפה. על פי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, גורם ביטחוני אמר כי "זה נראה טוב, ידענו שחמאס ינסה להסתיר את מה שקורה שם".