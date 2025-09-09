ברשת "אל-ערביה" הקטארית דווח כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה הישראלית בדוחא, שכוונה נגד בכירי הנהגת חמאס במדינה. עם זאת, בשלב זה לא ניתן אימות לזהותם של ההרוגים.
על פי הדיווחים בתקשורת הערבית, ההערכה היא שרשימת המחוסלים בתקיפה כוללת את חליל אל-חיה, זאהר ג'בארין, חאלד משעל וניזאר עוודאללה. עם זאת, בשעות האחרונות פורסמו דיווחים סותרים רבים לגבי תוצאות התקיפה, כשבחמאס טענו כי הבכירים שרדו את ניסיון החיסול – בעוד שאחרים טענו כי הם נהרגו.
במערכת הביטחון הישראלית הביעו אופטימיות ביחס להצלחת התקיפה וחיסול הבכירים, אך אמרו כי בשלב זה עדיין ממתינים לאימות סופי תוצאות המתקפה. על פי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, גורם ביטחוני אמר כי "זה נראה טוב, ידענו שחמאס ינסה להסתיר את מה שקורה שם".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
אבו בכר אל בגדדי
איזה ידיעה משמחת,כל המפלצות מהחמאס חוסלו,וכבר בשכונה חילקתי בקלוואה וסוכריות,19:01 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יניב
הודו להם כי טוב כי לעולם חסדו19:17 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
