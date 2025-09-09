באיראן חוששים לחייו של המנהיג העליון חמינאי, ומורים לו לרדת לבונקר מחשש שישראל תתנקש גם בו ובבכירים נוספים, כך על פי דיווחים בכלי תקשורת ערבים

אחרי התקיפה הדרמטית של ישראל בקטאר, במסגרתה חוסלו בכירים מארגון הטרור חמאס, באיראן חוששים לחייו של המנהיג העליון, עלי חמינאי, וביקשו ממנו לרדת לבונקר, מחשש שישראל תתנקש גם בו ובבכירים נוספים במשטר.

על פי דיווחים בכלי תקשורת ערבים, באיראן יודעים כי כבר אין מקום בעולם שהוא חסין וידה של ישראל יכולה להגיע לכל מקום. נזכיר, כי רק ביום חמישי האחרון שר החוץ האיראני נפגש עם חלק מהבכירים שחוסלו היום.

במקביל, חמינאי נכנס לבונקר התת קרקעי, מכיוון שהוא מבין את הלך הדברים שקורים סביבו ומבין שגם הוא נמצא על הכוונת.