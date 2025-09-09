ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו הודעה בעקבות התקיפה הישראלית של ראשי חמאס בקטאר כי התקיפה התרחשה בעקבות הפיגועים בעזה וירושלים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הוציאו הודעה בעקבות התקיפה הישראלית של ראשי חמאס בקטאר כי התקיפה התרחשה בעקבות הפיגועים בעזה וירושלים.

ההודעה המלאה: " אתמול לאחר הפיגועים הרצחניים בירושלים ובעזה, ראש הממשלה נתניהו הנחה את כל גורמי הביטחון להיערך לאפשרות של סיכול ראשי החמאס. שר הביטחון תמך באופן מלא בהצעה זו".

עוד באותו נושא חשש כבד במטה משפחות החטופים: "נקמה אכזרית" 17:52 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

"היום בצהריים, לאור הזדמנות מבצעית, ובהתייעצות עם כל ראשי מערכת הביטחון ובגיבוי מלא, החליטו ראש הממשלה ושר הביטחון לבצע את ההנחייה שניתנה אמש לצה״ל ולשב״כ, והם עשו זאת באופן מדויק ומיטבי".

"ראש הממשלה ושר הביטחון סברו שהפעולה מוצדקת לחלוטין לאור העובדה שהנהגת חמאס זו היא שיזמה וארגנה את טבח ה-7 באוקטובר, ולא חדלה לשגר פעולות רצחניות כנגד מדינת ישראל ואזרחיה מאז, לרבות נטילת האחריות על רצח אזרחינו בפיגוע אתמול בירושלים".