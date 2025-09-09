ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הוציאו הודעה בעקבות התקיפה הישראלית של ראשי חמאס בקטאר כי התקיפה התרחשה בעקבות הפיגועים בעזה וירושלים.
ההודעה המלאה: " אתמול לאחר הפיגועים הרצחניים בירושלים ובעזה, ראש הממשלה נתניהו הנחה את כל גורמי הביטחון להיערך לאפשרות של סיכול ראשי החמאס. שר הביטחון תמך באופן מלא בהצעה זו".
"היום בצהריים, לאור הזדמנות מבצעית, ובהתייעצות עם כל ראשי מערכת הביטחון ובגיבוי מלא, החליטו ראש הממשלה ושר הביטחון לבצע את ההנחייה שניתנה אמש לצה״ל ולשב״כ, והם עשו זאת באופן מדויק ומיטבי".
"ראש הממשלה ושר הביטחון סברו שהפעולה מוצדקת לחלוטין לאור העובדה שהנהגת חמאס זו היא שיזמה וארגנה את טבח ה-7 באוקטובר, ולא חדלה לשגר פעולות רצחניות כנגד מדינת ישראל ואזרחיה מאז, לרבות נטילת האחריות על רצח אזרחינו בפיגוע אתמול בירושלים".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מלכתחילה הניהול הכושל של נתניהו המיט עלינו שואה איומה ומתמשכת וסיבך אותנו עם כל העולם. נתניהו, על כך נמצה עימך את הדין בחומרה! שום ספין לא ישנה את זה
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון העיוועים של נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו18:04 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר