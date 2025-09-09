מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה את התקיפה הישראלית בדוחא: "כל הצדדים חייבים לפעול להשגת הפסקת אש קבועה, לא להרוס אותה". מנגד, שגריר ישראל בירך: "פעולת תגמול נחושה ומדויקת, לטרור אין מקום מסתור"

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה היום (שלישי) את התקיפה הישראלית נגד בכירי הנהגת חמאס בדוחא, כשטען כי מדובר ב"הפרה בוטה של ריבונותה ושל שלמותה הטריטוריאלית של קטאר". בדבריו הביע אכזבה על השעיית מאמצי התיווך בין ישראל לחמאס מצד קטאר.

לטענת מזכ"ל האו"ם, קטאר "מילאה תפקיד חיובי מאד בניסיון להגיע להפסקת אש בעזה ולשחרורם של כל החטופים שמוחזקים בידי חמאס. כל הצדדים חייבים לפעול להשגת הפסקת אש קבועה, לא להרוס אותה".

מנגד, שגריר ישראל באו"ם דני דנון בירך על התקיפה הישראלית בקטאר. "הפיצוץ בדוחא היה פעולת תגמול נחושה ומדויקת נגד בכירי הנהגת חמאס שתכננו את הטבח של השבעה באוקטובר וחגגו בזמן שנחטפו אזרחינו" אמר דנון. "אני מברך את כוחות הביטחון על מהלך מדויק ואמיץ. לטרור אין מקום מסתור ונמשיך לרדוף אותו בכל מקום".