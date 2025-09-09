מטה המשפחות להחזרת חטופים פרסם היום (שלישי) תגובה לתקיפה בדוחא שבה חוסלו בכירי חמאס. בהודעתם, הביעו המשפחות "דאגה עמוקה וחשש כבד" מההתפתחויות, ומציינים כי הם עוקבים אחריהן בדאגה.
"הזמן שלהם הולך ואוזל"
בהודעתם, מתייחסים המשפחות לנקמה אפשרית של חמאס כלפי החטופים. "אנחנו יודעים משורדי השבי שחזרו כי הנקמה שמופנית כלפי החטופים אכזרית", נכתב בהודעה. הם מביעים חשש כי "הסיכוי להשיבם עומד כעת באי ודאות גדולה מאי פעם", ומוסיפים כי "הזמן שלהם הולך ואוזל".
עוד נכתב בהודעה כי "המחיר עבור 48 חטופים וחטופה עלול להיות כבד מנשוא" וכי "החיים עלולים להירצח בכל רגע נתון והחללים להיעלם לנצח".
לסיום, מטה המשפחות דרש מממשלת ישראל "להציג בפנינו תוכנית סדורה להסכם כולל להשבת 48 החטופים והחטופה". לדבריהם, "תמונת הניצחון האמיתית תהיה רק כשהם כולם יהיו בבית – החיים בשיקום והחללים בקבורה ראויה".
יוגב
תלכו לקיבינימט. נבילות. אתם עם דם על הידיים חיילים שנהרגו עד היום. קודם ניצחון.17:56 09.09.2025
