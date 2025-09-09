יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, התייחס היום (שלישי) לחיסול הדרמטי של בכירי חמאס בדוחא. בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו, לפיד שיבח את כוחות הביטחון על המבצע.

לפיד: "פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו"

בציוץ כתב לפיד: "מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו", מבלי שהוא מזכיר את הדרג המדיני.