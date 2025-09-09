יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, התייחס היום (שלישי) לחיסול הדרמטי של בכירי חמאס בדוחא. בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו, לפיד שיבח את כוחות הביטחון על המבצע.
לפיד: "פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו"
בציוץ כתב לפיד: "מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו", מבלי שהוא מזכיר את הדרג המדיני.
הוא ברח להתעלם. וואווו - ברחן לילי
בנטוט בערוציו השונים17:12 09.09.2025
המוטציה הסמאלנית
תודה רבה לגאון הדור הדוקטור יהיר לפיד ואחיו שקרןבנט על הפעולה המוצלחת. תודה רבה לאלוהים ששני ליצנים אלו לא בשלטון17:15 09.09.2025
אורח
כפוי טובה. מאפיין קלאסי שלו ושל תומכיו.17:26 09.09.2025
