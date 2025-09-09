פרשנות: נשיא ארה"ב טראמפ לקח חלק אקטיבי בתקיפה הישראלית בקטאר, והצעתו החדשה לעסקת חטופים נועדה להשיג דבר אחד: להכניס את כל בכירי חמאס לחדר אחד

ישראל ביצעה תקיפה נועזת, ותחת כל הגדרה, חסרת תקדים. מטוסי חיל האוויר, חדרו לשטח האווירי של קטאר, וביצעו תקיפה ראשונה אי פעם של חיל האוויר במדינה. תקיפה טעונה דיפלומטית מכל הכיוונים, אך האם טראמפ והאמריקאים היו בסוד העניינים? סביר מאוד להניח.

קטאר היא בעלת ברית חשובה של ארה"ב במארג האינטרסים האזורי המסועף של המזרח התיכון, היא מארחת את חיל האוויר אל-עודייד, הבסיס הגדול ביותר של ארה"ב באזור, והוא נחשב קריטי למעמד האסטרטגי שלה באזור.

מעבר לכך, משפחת המלוכה הקטארית, נחשבת מקורבת במיוחד לנשיא טראמפ, רק לאחרונה, עוררה סערה בארה"ב לאחר שתרמה מטוס בשווי 800 מיליון דולר, לשמש בתור ה-"Air-Force 1" הזמני של הנשיא.

סביר מאוד להניח, שלא רק שהאמריקאים ידעו על החיסול המתוכנן, אלא היו עמוק עמוק בסוד העניין ואפילו שותפים בעצמם למהלך. באופן דומה למה שהתרחש במהלך מבצע "עם כלביא", כאשר ספקולציות עפו לכל עבר, על האם הנשיא יתקוף באיראן, בזמן שהמפציצים החמקניים כבר היו בדרכם באוויר.

על פי גורמים יודעי דבר במשרד הביטחון, שהיו בקשר עם מערכת סרוגים, האמריקאים ידעו על התקיפה והיו מתואמים עם ישראל לחלוטין.

וכאן עולה השאלה, האם טראמפ לא רק ידע על המהלך, אלא ממש כמו באיראן, לקח חלק בהסתרתו והוצאתו לפעול? אפשרי בהחלט.

רק לפני ימים בודדים, הכריז הנשיא טראמפ על עסקה חדשה שהוא מציע בעצמו, באופן אישי וישיר לחאמס. הוא השתמש בשפה מתנצחת ומאיימת, כזו שתדחוף את חמאס לקיר ותכריח אותו, לכל הפחות לקיים דיון רציני ומעמיק בהצעה, גם אם מדובר רק במראית עין אל מול המארחים הקטאריים, שלאחר מכן ידווחו למקביליהם האמריקאים.

על פי כל האינדיקציות, מה שהכניס את כל צוות המשא ומתן והראשים הבכירים של חמאס לחדר אחד יחיד, הייתה ההצעה הדרמטית של הנשיא טראמפ, והצורך לפחות "לזייף" התדיינות בכובד ראש בדברים, על מנת לא להעלות את זעמו של הנשיא.

כמו שהנשיא טראמפ לקח חלק אקטיבי ואישי בהוצאה לפועל, הסתרה ופעולות ההסחה לפני התקיפה האמריקאית באיראן. ניתן בהחלט להניח שבמידה והאמריקאים היו תמיד בסוד העניינים, יכול להיות שטראמפ הציע את מה שהציע, בדיוק למטרה זו.

שכן בסוף היום, מדובר במצב של Win-Win, במידה וחמאס מסכים, החטופים משתחררים, המלחמה נגמרת, או לכל הפחות עוצרת לתקופה משמעותית וטראמפ זוכה בניצחון מדיני.

מצד שני, במידה וחמאס יסרב (כפי שהתחיל לאותת שיעשה) ישראל תתקוף, חמאס יספוג מכה אנושה להנהגתו המדינית, וכל בכיר שיצטרך לשבת ולשקול הצעות מהנשיא בפעם הבאה, ידע שלא משנה היכן הוא נמצא, סירוב עלול מהר מאוד, להביא להמטרת פצצות על ביתו וראשו.

על פי פרשנות זו, טראמפ לקח חלק פעיל בתקיפה הישראלית, כפי שעשה בעבר בחזית האיראנית, וסביר בהחלט להניח כי כלל המהלך תואם בינו לבין ראש הממשלה נתניהו.