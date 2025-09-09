שרי הממשלה בירכו על התקיפה הישראלית בדוחא שבקטאר, בה לפי הדיווחים חוסלו בכירי הנהגת חמאס. סמוטריץ': "לטרוריסטים אין ולא תהיה חסינות מפני ידה הארוכה של ישראל בשום מקום בעולם"

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הגיב כעת (שלישי) לתקיפה הישראלית בדוחא שבקטאר, בה לפי הדיווחים חוסלו בכירי הנהגת חמאס. בדבריו שיבח את צה"ל ושב"כ על המבצע וההישג.

"לטרוריסטים אין ולא תהיה חסינות מפני ידה הארוכה של ישראל בשום מקום בעולם" אמר סמוטריץ'. "החלטה נכונה שקיבלנו וביצוע מושלם של צה"ל ושב"כ. תודות לכולם ולקדוש ברוך הוא שנותן לנו כח לעשות חיל".

במקביל, גם שר התקשורת שלמה קרעי בירך על המבצע הצבאי: "כן יאבדו כל אויביך ה'. ידה הארוכה של ישראל לא תקצר מול אף אויב, יהיה אשר יהיה. מברך את ראש הממשלה, הקבינט, צה"ל וכוחות הביטחון על פעולה מדויקת וקטלנית. עם ישראל חי".