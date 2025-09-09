משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הודעה משותפת המזהירה את הציבור מפני רחצה בנחלים שונים בצפון, זאת בעקבות תוצאות חריגות של בדיקות זיהום. על פי הדיגומים שנלקחו ב-7 בספטמבר, בנחלים רבים נמצאו רמות גבוהות של חיידקים המעידות על זיהום במים, החורגות מהמלצות משרד הבריאות.
רשימת הנחלים המזוהמים וההמלצות לציבור
המשרדים מציינים כי לנוכח הממצאים, הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת עד לקבלת תוצאות תקינות:
- נחל חצבאני: מהגשר הרומי ועד לשפך לירדן.
- נחל בניאס: באזור גשר כפר סאלד.
- נהר הירדן: מגשר יוסף ועד השפך לכנרת.
- בריכת המשושים.
- נחל יהודיה.
- נחל זאכי.
- נחל מג'רסה.
- נחל ג'ילבון.
- נחל אל על.
- נחל צלמון.
- נחל כזיב ועין חרדלית.
בהודעה נמסר כי בשלב זה לא אותר מקור זיהום ידוע, וכי העלייה בריכוזי החיידקים מוערכת כתוצאה מהירידה בספיקת המים בנחלים. המשרדים ימשיכו לעקוב ולעדכן את הציבור בהתאם לתוצאות דיגומים נוספים.
