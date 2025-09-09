מהלך גאוני: האם הצעת הנשיא טראמפ נועדה לרכז את בכירי חמאס?

סמוטריץ' מברך: "לטרוריסטים אין ולא תהיה חסינות"

מקור במשרד הביטחון: האמריקאים עודכנו מראש על התקיפה

אל תתקרבו: משרד הבריאות באזהרה לציבור

נחשפים התיעודים: כך ישראל חיסלה את בכירי חמאס בקטאר

דיווחים ערביים: אלו בכירי חמאס שחוסלו בקטאר

בזמן ביקורו בקרואטיה: סער נפגש עם נשיא מונטנגרו

המלך שאול על הבמה: כוכבי המחזמר של שלמה ארצי בראיון לסרוגים

הפיצוצים בקטאר: ישראל לקחה אחריות על הניסיון לחסל בכירי חמאס

חמאס קיבלו אחריות על הפיגוע בצומת רמות

אחרי האי אמון: ראש ממשלת צרפת הודיע על התפטרותו

"אל תתנו לי להיכנס": כך הגיב בן גביר להחלטת ממשלת ספרד