מקור ביטחוני: האמריקאים עודכנו מראש בפרטי התקיפה בדוחא; נתניהו הפסיק את משפטו ל"עניין ביטחוני חריג" והתייעץ עם מזכירו הצבאי.

מקור במשרד הביטחון מסר ל"סרוגים" כי האמריקאים עודכנו מראש על התקיפה בקטאר בלב דוחא כאשר המטרה היא ראשי החמאס בקאטר. גם חברי הקבינט המצומצם ידעו מבעוד מועד את פרטי המבצע.

כזכור, הלילה (שני) נשמעו פיצוצים עזים בשכונת קטרה היוקרתית בבירת קטאר. בהמשך אישרו גורמים בישראל כי מדובר בפעולה יזומה של צה"ל ושב"כ נגד בכירים בצמרת חמאס, לרבות חברי צוות המשא ומתן של הארגון. בהודעת דובר צה"ל ושב"כ נמסר כי התקיפה בוצעה בחימוש מדויק ועל בסיס מודיעין איכותי, במטרה לפגוע באחראים הישירים לטבח ה־7 באוקטובר ולניהול הלחימה מול ישראל.

נתניהו הפסיק את משפטו להתייעצות ביטחונית

פרט מעניין נוסף אושר לפרסום כעת: ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנכח הבוקר בדיון משפטי מסווג, יצא להפסקה חריגה וארוכה במהלך הדיון "בשל עניין ביטחוני חריג". נתניהו התייעץ באותה עת עם מזכירו הצבאי – וכעט ניתן להניח על מה היה אותו עניין ביטחוני חריג.

הפעולה, שהובילה להרס כבד במספר מבנים במרכז דוחא, צפויה לעורר סערה מדינית בינלאומית, שכן זו הפעם הראשונה שישראל נוטלת אחריות ישירה לפעולה צבאית בשטח קטאר – מדינה המארחת את הנהגת חמאס ונחשבת מתווכת מרכזית במגעים להפסקת אש.