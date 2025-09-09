בקטאר גינו את התקיפה הישראלית נגד בכירי הנהגת חמאס בדוחא:, ואמרו כי "התקיפה הנפשעת הזו מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ואיום מסוכן לביטחון התושבים בקטאר"

לא מפתיע: דקות ספורות אחרי שצה"ל אישר את התקיפה הישראלית נגד בכירי הנהגת חמאס בדוחא, משרד החוץ הקטארי גינה כעת (שלישי) את המתקפה וטענו כי מדובר באיום לביטחון האזור.

"קטאר מגנה בחריפות את התקיפה הישראלית הפחדנית לעבר מבני מגורים בהם גרים מספר חברי הלשכה המדינית של חמאס בדוחא" אמר דובר משרד החוץ, מאג'ד אל-אנסארי. לטענתו, "התקיפה הנפשעת הזו מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ואיום מסוכן לביטחון התושבים בקטאר".

אל-אנסארי הוסיף וטען כי "גופי הביטחון, ההגנה האזרחית והרשויות הרלוונטיות החלו להגיב מיד לאירוע ולנקוט באמצעים הנדרשים כדי לרסן את השלכותיו ולשמור על בטיחות התושבים והסביבה. לא נסבול את ההתנהגות הפזיזה הישראלית הזו ואת המשך הפגיעה שלה בביטחון האזורי. נפתחו חקירות ברמה הגבוהה ביותר, ופרטים נוספים יפורסמו ברגע שיהיו זמינים".