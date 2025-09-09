שר החוץ גדעון סער נפגש עם נשיא מונטנגרו יאקוב מילטוביץ׳, במהלך ביקורו בזאגרב. הפגישה התקיימה בארבע עינים ובה דנו השניים ביחסים בין המדינות

שר החוץ גדעון סער נפגש אמש (שני) עם נשיא מונטנגרו יאקוב מילטוביץ׳, במהלך ביקורו המדיני בזאגרב. הפגישה התקיימה בארבע עינים ובה דנו השניים ביחסים הבילטרליים בין המדינות ובמצב במזרח התיכון.

אמש שר החוץ גדעון סער נפגש בזאגרב עם ראש ממשלת קרואטיה אנדריי פלנקוביץ'. הפגישה התקיימה בלשכת ראש הממשלה וכללה תחילה שיחה בארבע עיניים, ולאחריה דיון מורחב בהשתתפות צוותים משני הצדדים.

במרכז הפגישה עמדו היחסים הבילטרליים בין ישראל לקרואטיה לצד המצב במזרח התיכון, ובעיקר המלחמה מול חמאס ברצועת עזה. השר סער הודה לפלנקוביץ' על תמיכת ממשלת קרואטיה בישראל בתקופה הקשה שלאחר מתקפת ה־7 באוקטובר, והדגיש את מחויבותו לחיזוק הקשרים בין המדינות.

סער התייחס במפגש למצב הביטחוני בעזה ואמר כי ישראל פועלת לסיים את המלחמה בהתאם להצעת הנשיא טראמפ ולעקרונות שאישר הקבינט הביטחוני. הוא ציין את הפיגוע הקטלני שאירע אתמול בירושלים ואת המשך ירי הרקטות מעזה על יישובי הדרום, והבהיר: "ישראל היא המדינה שהותקפה בשנתיים האחרונות בכל החזיתות – היא איננה התוקפן."