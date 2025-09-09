בזרוע הצבאית של חמאס קיבלו אחריות על פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו 6 בני אדם, ואישרו כי שני המחבלים שפתחו באש היו פעילי ארגון הטרור

בזרוע הצבאית של חמאס קיבלו אחריות על פיגוע הירי הקטלני שבוצע אתמול (שני) בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו 6 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים. בהודעה חמאס אישרו כי שני המחבלים היו פעילי ארגון הטרור.

כזכור, הפיגוע התרחש אתמול בסביבות העה 10 בוקר, כששני מחבלים הגיעו ברכב לצומת רמות ופתחו באש לעבר נוסעים שהמתינו בתחנת האוטובוס במקום וגם לעבר כלי רכב שעמדו בפקק סמוך, ביניהם אוטובוס קו 62. הם השתמשו ברובים מאולתרים מסוג קרלו וירו עשרות כדורים בזמן קצר. בתוך דקות ספורות נוטרלו המחבלים – אחד מהם חוסל על ידי חייל מחטיבת חשמונאים והשני נורה על ידי אזרח, אברך תושב פסגת זאב, חמוש בנשק אישי.

כתוצאה מהירי נהרגו שישה בני אדם, בהם גבר כבן 60 ושלושה גברים בשנות ה־30 לחייהם, ונפצעו כ־15 נוספים, בהם שבעה במצב קשה ואחרים במצב בינוני וקל. בזירה תיארו אנשי הצלה ופראמדיקים תמונה קשה: פצועים שכבו על המדרכה ועל הכביש, זכוכיות מנופצות, המולה ובלבול, ואנשים רצים ומתחבאים מאחורי אוטובוסים. עדי ראייה סיפרו על רגעים של פחד עז – “שלוש דקות של נצח”, כדבריהם – עד שהירי פסק והמחבלים נוטרלו.

במקביל, אותר בזירה חפץ חשוד שגרם לפתיחת סריקות מחשש למטען נוסף. בעקבות האירוע נחסמו לזמן מה צירים לירושלים וממנה, והמשטרה תגברה כוחות בגזרת העיר. הפיגוע הקשה גבה קורבנות רבים והותיר עשרות פצועים, אך תגובתם המהירה של אזרח חמוש וחייל שנקלעו למקום מנעה טבח גדול עוד יותר.