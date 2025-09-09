זהבה בן ומושיק עפיה מתאחדים לראשונה בדואט מרגש – "צרות של אוהבים". שיר של כאב, געגוע ותקווה, שמחבר בין שני קולות גדולים של הזמר הים תיכוני לדורות שונים

שני קולות מהבולטים והמרגשים ביותר בזמר הים תיכוני חוזרים ובגדול – זהבה בן ומושיק עפיה מתאחדים לראשונה בדואט חדש ומסקרן: "צרות של אוהבים".

האזינו לדואט של זהבה בן ומושיק עפיה – "צרות של אוהבים":

שיר של כאב ואהבה

השיר מספר על כאב, געגוע ותחושת בדידות, לצד תפילה לאהבה שמצליחה לשרוד למרות הכול. עם מילים מלאות רגש כמו "הלילות נהיו קרים – צרות של אוהבים", הוא מתכתב עם הסגנון המוכר של שני האמנים: שילוב של עוצמה ורגישות, כאב ותשוקה.

זהבה בן ומושיק עפיה – מפגש בין שני קולות גדולים

זהבה בן נחשבת לאחת הזמרות הגדולות והמרגשות בישראל. עם קול ייחודי ושירים שהפכו לנכסי צאן ברזל – "טיפת מזל", "חיים שלי" ו-"סלאמאת" – היא סימנה דרך במוזיקה המזרחית והמרוקאית והפכה לדמות מפתח בפסקול הישראלי. מעבר ללהיטים, בן תמיד הייתה סמל של רגש, כנות ועוצמה, כזה שמצליח לחצות גבולות של גיל ומגזר. בשנים האחרונות היא חוותה תחייה מחודשת – מזכייתה בתוכנית האח הגדול ועד בחירתה להשיא משואה בהר הרצל, מעמד שהפך אותה לקול לאומי שחוצה דורות.

מושיק עפיה, לעומתה, פרץ בסערה בשנות ה-90 והביא איתו סגנון אישי שכבש את לב הקהל. להיטים כמו "גשם טפטף", "סיפור אהבה" ו-"חלום מתוק" ביססו אותו כאחד הקולות המזוהים ביותר עם הרומנטיקה של הזמר הים תיכוני. אחרי תקופות של עליות ומורדות, הוא שב לבמה עם אנרגיה חדשה וגעגוע מחודש למוזיקה.

חוויה בין דורית

דווקא מתוך שני מסלולי החיים השונים, אבל גם הדומים מאוד – נולד המפגש הזה. "צרות של אוהבים" הוא לא רק שיר חדש, אלא איחוד של שני קולות גדולים שמספרים ביחד סיפור על אהבה, כאב ותקווה.