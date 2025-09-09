יום אחרי שהפסיד בהצבעת אי אמון, ראש ממשלת צרפת פרנסואה ביירו הודיע כי הגיש את מכתב ההתפטרות שלו לנשיא עמנואל מקרון. במערכת הפוליטית דורשים ממקרון לצאת לבחירות בהקדם

עכשיו זה רשמי: ראש ממשלת צרפת פרנסואה ביירו הודיע היום (שלישי) כי הגיש את מכתב ההתפטרות שלו לנשיא עמנואל מקרון. ההתפטרות של ביירו מגיעה אחרי שממשלתו הפסידה בהצבעת אי אמון שנערכה אמש בפרלמנט הצרפתי.

זן הפעם הרביעית בשנה האחרונה שבה ראש ממשלת צרפת מאבד את אמון הפרלמנט, ובמערכת הפוליטית דורשים כעת מנשיא צרפת עמנואל מקרון לצאת לבחירות חדשות בהקדם ולקבל את הכרעת העם. המשבר הפוליטי מגיע במקביל למשברים פנימיים גוברים בתוך צרפת כמו חובות גדלים, ובעיות קשות כתוצאה מהגירה אסלאמית.

מארין לה פן, יריבתו המרכזית של מקרון, מנהיגת מפלגת הימין הלאומי הגדולה בצרפת, תקפה את הנשיא וקראה לו לאפשר תהליך דמוקרטי תקין, ולקבל את הכרעת הפלרמנט כנגדו. "מר מקרון מחויב לשחרר את מעמדו כ"מנהיג הרוב בפרלמנט", ולחזור לעסוק בתפקיד נשיא צרפת" עקצה לה פן. "כעת יש רק פתרון אחד, לצאת לבחירות ולקבל את הכרעת העם. מקרון יצר את המצב (הפוליטי) הזה, ועליו לקבל את ההשלכות"