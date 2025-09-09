סגן רה"מ רוסיה אלכסנדר נובאק נחת בדמשק עם משלחת רשמית לשיחות מדיניות-כלכליות עם השלטון החדש. הביקור נועד לפתוח דף חדש ביחסים, כך על פי הרוסים.

סגן ראש ממשלת רוסיה, אלכסנדר נובאק, נחת היום (שלישי) בדמשק לביקור מדיני בכיר ראשון מסוגו. נובאק הגיע מלווה בצוות דיפלומטי וכלכלי רחב, לשיחות שהוגדרו על ידי שני הצדדים כ"מסגרת להמשך היחסים". היחסים בין רוסיה לשלטון החדש בסוריה נותרו עד כה מתוחים, על רקע הגיבוי ארוך השנים שהעניקה מוסקבה למשטרו של בשאר אסד.

משלחת רוסית בראשות סגן ראש הממשלה נובאק נפגשה עם בכירים בממשל הסורי לשיחות שעסקו בסוגיות כלכליות, ביטחוניות ופוליטיות. בין הנושאים שעלו: חידוש השקעות רוסיות בסוריה, שיתופי פעולה אנרגטיים וביטחוניים, וניסיון להגדיר מחדש את יחסי שתי המדינות לאחר שינויי המשטר.

לפי מקורות בסוריה, המפגש נועד "לפתוח דף חדש" בין המדינות, אך ברקע קיימים מתחים הנובעים מתמיכת רוסיה במשטר הישן לאורך שנות מלחמת האזרחים. במוסקבה טוענים כי רוסיה שואפת "להמשיך להיות שותף מרכזי במזרח התיכון", בעוד בדמשק מבקשים להבטיח כי ההשפעה הרוסית לא תחרוג מגבולות המוסכם.

עוד באותו נושא גורם בטחוני: "המצב הפנימי בסוריה שברירי. נכה בכל איום" 10:59 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

בין הפרטים הקריטיים שעד כה נותרו לא פתורים בין הצדדים, היא האם סוריה תאפשר המשך גישה של רוסיה לבסיסים כמו נמל טרטוס, או בסיס חיל האוויר ושדה התעופה בלטאקיה. תשתיות שהרוסים רואים כקריטיות ל"עמידה האסטרטגית" של הצבא הרוסי.

הביקור עשוי לסמן נקודת מפנה ביחסים, כאשר רוסיה מנסה לשמור על דריסת רגל בסוריה במציאות פוליטית חדשה, בעוד דמשק עדיין בוחנת את דרכה בין כוחות אזוריים ובינלאומיים.