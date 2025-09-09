אחרי התשובה השלילי של השר לוין לפנייתו של ח״כ אלמוג כהן היום פנה השר לוין לשב״כ בבקשה להעביר מידע שיאפשר את גירוש משפחות החטופים.

הפיגוע הרצחני שאירע בירושלים אתמול (8 בספטמבר) הצית מחלוקת ציבורית ומשפטית סביב שאלת גירוש משפחות מחבלים. ח״כ אלמוג כהן (עוצמה יהודית) פנה אתמול לשר המשפטים יריב לוין בדרישה ברורה: “יש לגרש את משפחות המחבלים שסייעו, ידעו או תמכו – כפי שמתחייב מהחוק.”

בתשובתו אתמול כתב לוין: “חוק גירוש משפחות מחבלים לא באמת מאפשר לי לגרש משפחות מחבלים. החוק יצר חיץ יומיומי בין יוזמי ומבצעי הפיגוע לבין קרוביהם, ומונע את ההליך כאשר אין מעורבות ישירה בטרור.”

אך היום חל שינוי: לוין פנה רשמית לשירות הביטחון הכללי בבקשה דחופה לקבלת רשימת שמות, מספרי תעודות זהות וכל מסמך מזהה של בני המשפחות. במכתבו הדגיש כי “יש חשיבות עליונה בקידום גירוש משפחות מחבלים. מדובר בכלי הרתעתי משמעותי למניעת הפיגוע הבא ולהצלת חיי אדם נוספים.”

מה מאפשר החוק?