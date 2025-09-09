השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להחלטת ממשלת ספרד לאסור את כניסתו למדינה, כשכתב בציוץ בספרדית: "אל תתנו לי להיכנס… אבל תתנו לאלה מעזה כניסה חופשית לספרד"

רגע אחרי שספרד הודיעה על הכרזתו כאישיות לא רצויה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב כעת (שלישי) להחלטת משרד החוץ הספרדי לאסור את כניסתו למדינה יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בציוץ שפרסם ברשתות החברתיות, בן גביר כתב בספרדית: "אל תתנו לי להיכנס… אבל תתנו לאלה מעזה כניסה חופשית לספרד".

כאמור, משרד החוץ הספרדי הודיע היום כי סמוטריץ' ובן גביר הוכרזו כ"פרסונה נון גרטה" ואסרה על כניסתם למדינה. שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלברס, הסביר כי הצעדים נגד השרים הישראלים מגיעים בתגובה למעשיהם והצהרותיהם, וכי איסור הכניסה נועד לשמור על זכויות האדם ולתמוך בשלום – ו"לא מהווה פעולת עוינות נגד מדינת ישראל".

"בנוגע לצעדי התגמול, ממשלת ספרד לא חוששת. הצעדים שלנו נוגעים לרגישות של רוב האזרחים ולתחום הריבונות של ספרד" אמר אלברס. "הצעדים האלה לא נגד ישראל, אלא בעד השלום וזכויות האדם".

רק לפני ימים בודדים הכריזה ספרד על שורה של עיצומים מדיניים כנגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק, איסור עגינה בנמלי המדינה לספינות שמספקות שירות לצה"ל או מכילות משלוחי תחמושת וציוד. בתגובה, שר החוץ גדעון סער אסר על שתי שרות שהתבטאו כנגד ישראל להיכנס לשטח המדינה.