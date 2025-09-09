המשבר בין ישראל לספרד מחריף. אחרי החזרת השגריר למדריד, כעת אוסרת המדינה את כניסתם של השרים סמוטריץ' ובן גביר ומאיימת כי תחרים את האירוויזיון אם ישראל תשתתף בו

היחסים בין ישראל לספרד מגיעים למלחמה דיפלומטית של ממש. ספרד הודיעה היום כי תאסור את כניסתם של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לשטחה.

בנוסף הודיעה ספרד כי תבטל את השתתפותה באירוויזיון אם ישראל תשתתף. נציין כי ספרד באירוויזיון היא לא כזו הצלחה, בתחרות השנה היא זכתה במקום ה-24 מתוך 26 אבל מדובר בצעד מאוד חריף של מדינה, שעלול להוביל לגל של החרמות מצד מדינות אירופאיות נגד ישראל. החשש הוא כי צעדים כאלה עלולים להשפיע גם על חרמות בספורט.

המשבר בין ישראל לספרד מגיע על רקע מדיניות השמאל של הממשלה הספרדית שנוקטת קו אנטי-ישראלי ופרו-פלסטיני מובהק. השבוע החליט שר החוץ גדעון סער לאסור את כניסת השרות הספרדיות יולנדה דיאז וסירה רגו שהתבטאו באנטישמיות נגד ישראל: "ממשלת ספרד מובילה קו אנטי ישראלי עוין, ברטוריקה פרועה ונוטפת שנאה", ונראה כי הצעדים של ספרד הם תגובה להחלטה של ישראל.

בנוסף החזירה ספרד את השגריר שלה בישראל בחזרה הביתה להתייעצויות.

בהחלטתו של סער לאסור את כניסת השרות לישראל הוא אמר: "ממשלת ספרד מובילה קו אנטי ישראלי עוין, ברטוריקה פרועה ונוטפת שנאה. ‏הניסיון של ממשל סאנשז המושחת להסיח את הדעת מפרשיות שחיתות חמורות באמצעות התקפה אנטי-ישראלית ואנטישמית רצופה ‏הוא שקוף. הפעלתנות האובססיבית של ממשלת ספרד הנוכחית נגד ישראל בולטת על רקע קשריה עם ממשלים רודניים אפלים – ממשטר ההאיטולות באיראן ועד לממשלת מאדורו בוונצואלה".

‏"בולטת גם העדר המודעות ההיסטורית לפשעיה של ספרד נגד העם היהודי ובהם פשעי האינקוויזיציה, המרות הדת הכפויות ועד לגירוש ספרד – הטיהור האתני המוחלט של ספרד מיהודים בסוף המאה ה-15. ‏כזכור, ספרד הייתה האחרונה ממדינות מערב אירופה לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. הממשלה הנוכחית בספרד פוגעת במכוון וברגל גסה ביחסים אלה שנבנו בהתמדה במשך עשרות שנים בתקופת כהונתן של ממשלות סוציאליסטיות ושמרניות, כאחד".

"‏לא כל ביקורת על מדיניות ישראל היא בגדר אנטישמיות. ואולם, כשזו מאופיינת בדמוניזציה, דה-לגיטימציה וסטנדרטים כפולים – זוהי אנטישמיות, לפי הגדרת IHRA. בכל אלה נגועות התבטאויות של חברים בממשלת ספרד. בכך נגועה מדיניותה. זוהי אנטישמיות. על כן, החלטתי להעלות את סוגית האנטישמיות הגלויה של חברי הממשלה הנוכחית בספרד בפני כינוס מליאת IHRA. על ממשלת ישראל, כמדינת העם היהודי, מוטלת החובה לעמוד ולהתריע מול אנטישמיות ממוסדת ולהציגה כפי שהיא, ללא כחל ושרק".

‏בנוסף לכך, לא ניתן עוד להמנע מנקיטת סנקציות אישיות נגד חברים בממשלת ספרד אשר חצו כל קו אדום. על כן החלטתי, יחד עם מ״מ שר הפנים יריב לוין ועל דעת ראש הממשלה, כי ננקוט סנקציות אישיות כמפורט להלן.

‏סגנית ראש ממשלת ספרד ושרת העבודה יולנדה דיאז – תאסר כניסתה לישראל וישראל לא תקיים איתה קשרים כלשהם. ‏כבר באוקטובר 2023, ימים לאחר הטבח, האשימה דיאז את ישראל בביצוע פשעי מלחמה. ‏במאי 2024 – יום לאחר ההכרה הספרדית ב״מדינה פלסטינית״ אמרה שזהו ״רק הצעד הראשון עד שפלסטין תשוחרר מהים עד הנהר״ – קריאה שמשמעותה השמדת מדינת ישראל ושנאסרה במדינות אירופאיות כמו גרמניה.

באוקטובר 2024, אחרי תחילת התמרון הקרקעי בלבנון (ולאחר שישראל הותקפה במשך שנה משטחה) היא קראה לסנקציות בינ״ל נגד ישראל. ‏בדצמבר 2024 היא קראה להחרים מוצרים ישראלים והעידה על עצמה, כי היא נמנעת מלרכוש מוצרים ישראלים. ‏באפריל 2025 היא כינתה את ישראל ״מדינת הג׳נוסייד״ וקראה לאמברגו נשק נגדה.

‏ביולי 2025 היא קראה לניתוק יחסים מלא. ברור שדיאז, מנהיגת מפלגת ״סומאר״ הקיצונית, מנצלת את חולשתו הפוליטית של ראש הממשלה סנשז וגוררת אותו, צעד אחר צעד, ליישום תפיסתה האנטי-ישראלית והאנטישמית.

‏סנקציות דומות ינקטו גם נגד סירה רגו, שרת הנוער והילדים, מאותה מפלגה. כניסתה לישראל תאסר וישראל לא תקיים איתה כל קשר. ‏רגו פירסמה ב-7 באוקטובר (!) 2023 פוסט בו הצדיקה את הטבח.‏באפריל 2025 היא כינתה את ישראל "המדינה הג׳נוסיידית", יצאה נגד סחר ביטחוני איתה ואמרה שאסור שאפילו יורו אחד יגיע לישראל.

במאי 2025 היא קראה לניתוק יחסים מלא ולסנקציות "נגד המשטר הג׳נוסיידי". היא קראה לאיחוד האירופי לנתק את כל הקשרים עם ישראל ולנקוט נגדה סנקציות בכל הרמות. ‏בשבוע שעבר תמכה בהפגנות האלימות נגד הנבחרת הישראלית בתחרות האופניים הבינ״ל ״לה וואלטה״. בהצהרותיה ניכרת, איפוא, תמיכה בטרור ובאלימות נגד ישראלים.

‏אשר על כן, נאסרת כניסתן של השרות הנ"ל לישראל וישראל לא תקיים איתן כל קשר. ‏בנוסף, תביא ישראל לידיעת בני בריתה התנהלותה העויינת של ממשלת ספרד והמימד האנטישמי והאלים בהתבטאויות שריה. חשוב שידידי ישראל בעולם יוכלו לעמוד על אופיו המסוכן של הממשל הנוכחי בספרד. החלטות נוספות יתקבלו בהמשך, תוך התייעצות עם ראש הממשלה.