הנהלת האיחוד האירופאי ממשיכה לנסות ליצור חזית אחידה כנגד ישראל, אך שורה של בעלות ברית עומדות בפרץ ומונעות כל פעולה כנגדנו

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, חשפה כי הנציבות האירופאית הכינה תוכנית מלאה של צעדים ועיצומים אפשריים נגד ישראל, אך יישומה נחסם על ידי התנגדות פנימית בתוך האיחוד. לדבריה, מספר מדינות חברות ביבשת מציבות מחסומים מדיניים שמונעים את הפעלת הסנקציות.

קאלאס ציינה כי נציבות האיחוד האירופי מוכנה לנקוט צעדים חריפים אם יהיה צורך, אולם "השיקולים הפוליטיים" לדבריה בתוך האיחוד עצמם מעכבים את קבלת ההחלטות. לדבריה, מדובר במאמץ מתמשך של שירות החוץ האירופי לפעול לשינוי מדיניות ישראל בהקשרים מסוימים, אך מתווה הפעולה עדיין לא הגיע לשלב הביצוע, ולא ברור אם הוא יבשיל כלל.

על פי דיווחים אירופאיים, קשה לראות כיצד האיחוד מצליח לגבש חזית מאוחדת ולהביא לפעולה מרוכזת נגד ישראל, שכן על כל המדינות להצביע בעד החלטות מחייבות פה אחד, ושורה של חברות באיחוד כבר הודיעו כי הן מתנערות מההצעה מכל וכל.

על פי מספר דיווחים, צ'כיה, הונגריה, וגרמניה הודיעו בתוקף כי לא יסכימו לתמוך באיזה שהם צעדים נגד ישראל כלל, בעוד מדינות כמו איטליה הביעו הסתייגות מההצעות, והביעו מוכנות לתמוך ב"מחוות סמליות" בלבד.